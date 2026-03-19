+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लेबनानी सेनाको आरोप- इजरायलले युद्धविराम उल्लंघन गर्‍यो

लेबनानले इजरायलमाथि युवद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते ९:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लेबनानी सेनाले इजरायलमाथि युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ।
  • लेबनानी सेनाले इजरायलले कयौंपटक गोलीबारी र आक्रमण गरेको उल्लेख गरेको छ।
  • सेनाले विस्थापित नागरिकलाई दक्षिणी गाउँमा फर्किंदा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । लेबनानले इजरायलमाथि युवद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।

लेबनानीले सेनाले इजरायलका साथ भएको युद्धविराम सम्झौता कयौंपटक उल्लंघन भइसकेको बताएको हो ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा गरिएको पोस्टमा सेनाले लेबनानी गाउँमा इजरायलले गरेको कयौं आक्रकमण ‘रेकर्ड’ गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
लेबनानी सेनाले इजरायलका तर्फबाट कयौंपटक गोलीबारी पनि भएको बताएको छ ।

सेनाले विस्थापित नागरिकहरूलाई दक्षिणी क्षेत्रका गाउँमा फर्किंदा सावधानी अपनाउन र खतरयुक्त क्षेत्रबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ ।

इजरायलका साथ युद्धविरामको घोषणापछि आक्रमणका कारण लेबनानबाट विस्थापित नागरिकहरूले घर फर्किन सुरू गरेका छन् ।
युद्धविराम पछि लेबनानमा नागरिकले खुसीमा उत्सव मनाएका मनाएका छन् ।

इजरायल युद्धविराम लेबनानी सेना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इजरायल सहित ४ देशमा खुल्यो पुन: श्रम स्वीकृति

मेलोनीको घोषणा : इजरायलसँगको रक्षा सम्झौता अघि बढाउँदैनौं

टर्कीविरुद्ध इजरायलले किन गर्‍यो यस्तो टिप्पणी ?  

अमेरिका–इरान युद्धविरामप्रति इजरायलको समर्थन, लेबनानमा भने लागू नहुने

इजरायली दूतावासले मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्दै भन्यो– आपतकालीन अवस्थामा फोन गर्नू

अमेरिका/इजरायल-इरान युद्ध : टर्कीको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित