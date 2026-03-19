इजरायल जाने प्रतीक्षा सूचीमा रहेकाले घेरे वैदेशिक रोजगार विभाग

छनोट प्रक्रियामा छनोट भएर प्रतीक्षा सूचीमा रहेकाले विभाग घेराउ गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १४:४३

  • वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गरेका केयरगिभरहरूले प्रतीक्षा सूचीमा रहेका आफूहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा इजरायल पठाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
  • इजरायलको पिवाले २ हजार ३ सय नयाँ कोटा पठाएको र विभागले नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
  • लक्की ड्रमा नपरेका उम्मेदवारहरूले नयाँ विज्ञापन खोल्न नहुने भन्दै धर्ना दिएका छन् र मन्त्रालयले उनीहरूलाई लैजाने आश्वासन दिएको छ।

१ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल जाने प्रतीक्षा सूची (वेटिङ लिस्ट) मा रहेकाले वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गरेका छन् ।

छनोट प्रक्रियामा छनोट भएर प्रतीक्षा सूचीमा रहेकाले विभाग घेराउ गरेका हुन् । सूचीमा रहेकाले आफूहरू जान नपाएको र विभागले अर्को सूचना गरेर नयाँ विज्ञापन गर्न लागेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपालबाट थप २ हजार ३ सय नेपाली श्रमिक (केयरगिभर) लैजाने तयारी भइरहेको छ । आफूहरू लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको तर सरकारले अर्को विज्ञापन खोलेर नयाँलाई लैजाने तयारी गरेको भन्दै उनीहरू विभाग पुगेका हुन् ।

यसअघिको प्रक्रियामा छनोट भएर पनि १ हजार १ सय ५४ उम्मेदवार प्रतीक्षा सूचीमा थिए । उनीहरूले विगतमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी ‘वेटिङ लिस्ट’ मा रहेकालाई नयाँ आवेदन खुलाउनुअघि आफूहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर इजरायल पठाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसअघि समेत ४ सय १५ जना स्वीकृत व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर इजरायल पठाइएको भन्दै आफूहरूलाई समेत सोही प्रक्रिया अपनाएर लैजानुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

लामो समयदेखि इजरायल जाने आशमा रहेका र योग्यता पुगेर पनि ‘लक्की ड्र’ मा नपर्दा आफूहरू अन्यायमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

इजरायलको जनसंख्या तथा अध्यागमन विभाग (पिवा) ले २ हजार ३ सय नयाँ कोटा पठाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले यसका लागि नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उनीहरूले विगतको जस्तै प्रक्रिया मार्फत आफूहरूलाई समेत पठाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

११ असार २०८१ मा दोस्रो चरणमा २ हजार १ सय १२ जना लक्की ड्रमार्फत छनोटमा परेका थिए । तीमध्ये हालसम्म १ हजार ९ भन्दा बढी केयरगिभर इजरायल पुगिसकेका छन् ।

लक्की ड्रमा नपरेर प्रतीक्षामा रहेका उनीहरूले आफूहरू नपठाइ नयाँ विज्ञापन खोल्न नहुने माग राख्दै धर्ना दिएका हुन् ।

विभागले भने पिवाबाट नयाँ मागपत्र आएको र सोही अनुसार नै सूचना जारी गर्न लागेको जनाएको छ । पिवाले उनीहरूलाई समेत इजरायल लैजाने आश्वासन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

लेबनानमा दुई बंगलादेशी नागरिकको मृत्यु भएपछि ढाकाद्वारा इजरायली आक्रमणको भर्त्सना 

लेबनानमा इजरायली आक्रमण तीव्र, कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु

इरानी विदेशमन्त्रीको व्यंग्य- ‘इजरायल फर्स्ट’ नीतिको मतलब ‘अमेरिका लास्ट’ हो

हवाई आक्रमणमा हमास गुप्तचर शाखाका वरिष्ठ नेता मारिएको इजरायलको दाबी

लेबनानी सेनाको आरोप- इजरायलले युद्धविराम उल्लंघन गर्‍यो

इजरायल सहित ४ देशमा खुल्यो पुन: श्रम स्वीकृति

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

