+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इजरायलमा नेतन्याहुमाथि राम्रो व्यवहार भइरहेको छैन : ट्रम्प

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते ११:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई इजरायलभित्रै राम्रो व्यवहार नगरिएको दाबी गरेका छन्।
  • ट्रम्पले इजरायलमा आफ्नो लोकप्रियता ९९ प्रतिशत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पदको चुनाव पनि लड्न सक्ने बताएका छन्।
  • ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध चाँडै सकिने र इरानले सम्झौता गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले इरानलाई परमाणु हतियार हासिल गर्न नदिने स्पष्ट पारेका छन्।

७ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई इजरायलभित्रै राम्रो व्यवहार नगरिएको दाबी गरेका छन्।

ट्रम्पले इजरायलमा आफ्नो लोकप्रियता निकै उच्च रहेको भन्दै आफूले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको चुनावसमेत लड्न सक्ने बताएका छन्।

अमेरिका-इरानबीच बढ्दो तनाव र सम्भावित सैन्य कारबाहीको सन्दर्भमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले यस्तो बताएका हुन्।

पत्रकारहरूले ट्रम्पलाई इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुसँग इरानमाथिको हमला र आगामी रणनीतिका विषयमा के कुराकानी भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा ट्रम्पले भने, ‘उनले (नेतन्याहुले) त्यही गर्नेछन्, जुन म चाहन्छु। उनी धेरै राम्रा मानिस हुन्। मेरो विचारमा इजरायलमा उनीमाथि सही व्यवहार भइरहेको छैन। यतिबेला इजरायलमा मेरो लोकप्रियता ९९ प्रतिशत छ। म त्यहाँ प्रधानमन्त्री पदको चुनाव पनि लड्न सक्छु।’

‘इरानसँगको युद्ध चाँडै सकिन्छ’

नेतन्याहुसँग इरानबारे लामो कुराकानी भएको बताएका ट्रम्पले इरानसँग चलिरहेको युद्ध निकै चाँडो अन्त्य हुने आफ्नो अघिल्लो दाबीलाई पनि यहाँ घुमाउरो रूपमा जोडेका छन्।

यसअघि ट्रम्पले इरान सम्झौता गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘हामी त्यो युद्ध धेरै चाँडै अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ। उनीहरू सम्झौता गर्न चाहन्छन्। उनीहरू यसबाट थाकिसकेका छन्।’

यद्यपि, उनले कुनै पनि हालतमा अमेरिकाले इरानलाई परमाणु हतियार भने हासिल गर्न नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन्।

रिपोर्टहरूका अनुसार, यतिबेला अमेरिका र इरानबीचको तनाव कम गर्ने र वार्तालाई अघि बढाउने कूटनीतिक प्रयासहरू भइरहेका छन्। तर, इजरायलले भने इरानविरुद्ध कडा र आक्रामक अडान कायमै राखेको छ।

इजरायलको कडा अडानकै बीच ट्रम्पले ‘नेतन्याहुले आफूले जे चाह्यो त्यही गर्ने’ भन्दै मध्यपूर्वको पछिल्लो सङ्कटलाई आफ्नो नियन्त्रण र चाहनाअनुसार अघि बढाउन खोजेको सङ्केत गरेका छन्।

इजरायल बेन्जामिन नेतान्याहु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इजरायलको आक्रमणबाट लेबनानमा १९ जनाको मृत्यु

इजरायलको आक्रमणबाट लेबनानमा १९ जनाको मृत्यु
इजरायल जाने प्रतीक्षा सूचीमा रहेकाले घेरे वैदेशिक रोजगार विभाग

इजरायल जाने प्रतीक्षा सूचीमा रहेकाले घेरे वैदेशिक रोजगार विभाग
लेबनानमा दुई बंगलादेशी नागरिकको मृत्यु भएपछि ढाकाद्वारा इजरायली आक्रमणको भर्त्सना 

लेबनानमा दुई बंगलादेशी नागरिकको मृत्यु भएपछि ढाकाद्वारा इजरायली आक्रमणको भर्त्सना 
लेबनानमा इजरायली आक्रमण तीव्र, कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु

लेबनानमा इजरायली आक्रमण तीव्र, कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु
इरानी विदेशमन्त्रीको व्यंग्य- ‘इजरायल फर्स्ट’ नीतिको मतलब ‘अमेरिका लास्ट’ हो

इरानी विदेशमन्त्रीको व्यंग्य- ‘इजरायल फर्स्ट’ नीतिको मतलब ‘अमेरिका लास्ट’ हो
हवाई आक्रमणमा हमास गुप्तचर शाखाका वरिष्ठ नेता मारिएको इजरायलको दाबी

हवाई आक्रमणमा हमास गुप्तचर शाखाका वरिष्ठ नेता मारिएको इजरायलको दाबी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित