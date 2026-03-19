+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लाउडा प्रकरण विरुद्धको आन्दोलनमा गोली खाएका घाइतेले अझै पाएनन् क्षतिपूर्ति

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका चार जनालाई जनही एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

0Comments
Shares
दमन राई दमन राई
२०८३ जेठ १४ गते १३:१७

१४ जेठ, खोटाङ । लाउडा विमान खरिद प्रकरणको विरोधका क्रममा २५ वर्षअघि खोटाङमा भएको गोली काण्डका घाइतेले हालसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

लाउडा विमान खरिद प्रकरणविरुद्ध २०५८ जेठ १३ गते दिक्तेलमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागेर चार जना घाइते भएका थिए । उनीहरूले हालसम्म क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका हुन् ।

आन्दोलनका क्रममा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–६ नेर्पाका दीपनारायण रिजाल, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माका दीपेन्द्र राई, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३ नुनथलाका विद्यामनि तामाङ र केपिलासगढी गाउँपालिका–२ खार्ताम्छाका प्रताप राई घाइते भएका थिए ।

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका चार जनालाई जनही एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७९ वैशाख ८ गतेको निर्णयअनुसार २०७९ जेठ १७ गते नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

सिफारिस गरेको चार वर्ष बित्दासमेत घाइतेहरूले राज्यबाट क्षतिपूर्ति नपाएको पीडित रिजालले गुनासो गरे । घटना भएकै महिना घाइतेले गोली चलाउने दोषी प्रहरीलाई कारबाही गर्न तथा क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आयोगसमक्ष उजुरी दिएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अनियमित रूपमा लाउडा विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध ६ वाम घटकले आन्दोलन गरेका थिए । सो अन्तर्गत खोटाङमा एमाले र जनमोर्चाले विरोधस्वरूप मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही क्रममा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा चार विद्यार्थी घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये प्रतापको २०६२ माघ २८ गते मृत्यु भइसकेको छ ।

लाउडा प्रकरणको २५ वर्ष पुगेको दिन पारेर बुधबार दिक्तेलमा अन्तर्क्रिया तथा घाइतेका परिवारबीच पुनर्मिलन कार्यक्रम गरिएको थियो । होटल शुभदिन परिवारको आयोजनामा चारै जना घाइतेको परिवार, प्रत्यक्षदर्शी एवं नेताहरूलाई ए कठाउँमा भेला गरेर अन्तर्क्रिया गरिएको हो ।

लाउडा विमान खरिद प्रकरणमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै साँझमा निकालिएको मसाल जुलुसमाथि दिक्तेलको हाटडाँडा पुगेर फर्किने क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि गोली चलाइएको थियो ।

मसाल जुलुस प्रदर्शनका क्रममा दीपेन्द्रको दुवै खुट्टा र हात, दीपनारायणको बायाँ खुट्टा, विद्यामनिको बायाँ खुट्टा र प्रतापको बायाँ हातको पाखुरामा गोली लागेको थियो । गोली लाग्दा दीपेन्द्रको खुट्टा छियाछिया भनेको थियो । अहिले पनि उनको खुट्टामा गोलीको गहिरो खत देख्न सकिन्छ ।

घटनाका बेला विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न दीपनारायण र दीपेन्द्र हालसम्म राजनीतिमै सक्रिय छन् । उसबेला ११ वर्षका विद्यामनि कक्षा ६ र ८ वर्षका प्रताप युकेजीमा अध्यनरत थिए । लाउडा प्रकरणमा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको घटनालाई जिल्लामा दिक्तेल गोली काण्डका रूपमा चिन्ने गरिन्छ ।

क्याप्सन: लाउडा प्रकरणमा घाइते भएका दीपनारायण रिजाल (दायाँ) र दीपेन्द्र राई परिवारका साथ ।

लाउडा प्रकरण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एसियन गेम्स छनोट : इन्डोनेसियाले नेपाललाई दियो ११४ रनको लक्ष्य

एसियन गेम्स छनोट : इन्डोनेसियाले नेपाललाई दियो ११४ रनको लक्ष्य
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको ‘ओभरटाइम’ भत्ता सुनिश्चित

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको ‘ओभरटाइम’ भत्ता सुनिश्चित
‘आबाट आमा २’ को मुख्य भूमिकामा निकिता अनुबन्धित

‘आबाट आमा २’ को मुख्य भूमिकामा निकिता अनुबन्धित
ललितपुर महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गर्छ : चिरिबाबु

ललितपुर महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गर्छ : चिरिबाबु
टेक्सस र बंगालमा एकैसाथ उर्लिएको आप्रवासी-विरोधी राजनीति

टेक्सस र बंगालमा एकैसाथ उर्लिएको आप्रवासी-विरोधी राजनीति
गुल्मीमा कांग्रेसका दुई वडाध्यक्ष लागे रास्वपातिर, पद रिक्त

गुल्मीमा कांग्रेसका दुई वडाध्यक्ष लागे रास्वपातिर, पद रिक्त

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित