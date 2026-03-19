एसीको फिल्टर कति समयको फरकमा सफा गर्नुपर्छ ?

सडक छेउका घर तथा धेरै धुलो आउने घरहरूमा, एसी फिल्टर सामान्य भन्दा छिटो फोहोर हुन सक्छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते ११:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एसीको फिल्टर समयमै सफा गर्दा मेसिनको आयु बढ्ने, बिजुलीको बचत हुने र चिसोपनमा सुधार भई मेसिन सुरक्षित रहन्छ।

गर्मी बढ्दै जाँदा, धेरैका घर तथा कार्यालयमा एयर कन्डिसनरहरू निरन्तर चल्छन् । नेपालमा पनि यसको प्रयोग बढ्दो छ । एसी जोडेर मात्रै हुँदैन त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

यद्यपि, धेरैले एसीको महत्त्वपूर्ण भाग फिल्टर सफा गर्न बेवास्ता गर्छन् । यो सानो गल्तीले पछि ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । स्प्लिट एसीमा रहेको फिल्टरले धुलो र फोहोरलाई फसाउने काम गर्दछ । यदि यो फोहोर भयो भने, हावाको प्रवाह प्रभावित हुन्छ, जसले एसीको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्छ ।

फिल्टर फोहोर हुँदा कस्ता समस्या देखिन्छन् त ?

१.चिसोपन कम गर्छ

यदि एसी फिल्टर लामो समयसम्म सफा गरिएन भने, चिसोपन कमजोर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, तापक्रम कम डिग्रीमा सेट गरे पनि, कोठा राम्रोसँग चिसो महसुस हुँदैन र गर्मीबाट राहत मिल्दैन ।

२.बिजुलीको बिल धेरै उठ्छ

फोहोर फिल्टरहरूले एसी कम्प्रेसरलाई कडा काम गर्न बाध्य पार्छ । यसले बिजुली खपत बढाउँछ र मासिक बिजुलीको बिल बढी आउँछ ।

३.खतरा पनि हुन सक्छ

गर्मी मौसममा एसी विस्फोट हुने घटनाहरू यदाकदा सुनिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार, फोहोर फिल्टरहरूले हावाको प्रवाहलाई रोक्छ र कम्प्रेसरमा दबाब बढाउँछ । यसले अत्यधिक तातो हुने समस्या निम्त्याउन सक्छ । यहो हुँदा एसी विस्फोट हुने जोखिम रहन्छ ।

एसी फिल्टर कति दिनको फरकमा सफा गर्ने ?

फिल्टर सफा गर्ने कुरा तपाईंले एसी कति प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । यदि एसी दैनिक ५ देखि ७ घण्टा चल्छ भने, फिल्टरलाई प्रत्येक ६ देखि ८ हप्तामा सफा गर्नुपर्छ ।

यदि एसी दैनिक १० देखि १२ घण्टा चल्छ भने, फिल्टरलाई प्रत्येक ३ देखि ४ हप्तामा सफा गर्नुपर्छ । निरन्तर प्रयोग गर्दा, फिल्टर चाँडै फोहोर हुन्छ । सडक छेउका घर तथा धेरै धुलो आउने घरहरूमा, एसी फिल्टर सामान्य भन्दा छिटो फोहोर हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा, फिल्टरलाई चाँडै सफा गर्नु राम्रो हुन्छ ।

फिल्टर नियमित रूपमा सफा गर्नाले एसीको चिसोपनमा सुधार हुन्छ, बिजुली बचत हुन्छ र मेसिनमा पर्ने दबाब कम हुन्छ । यसले एसीको आयु पनि बढाउँछ । फिल्टर समयमै नियमित सफा गर्दा टिकाउ बढी हुन्छ ।

'मितज्यू' को राजनीतिक प्रक्षेपण अहिलेको नेपाली राजनीतिसँग मेल खाएको छ'

प्रधानमन्त्री बालेन नदेखेपछि हर्कले गरे संसद् बैठक बहिष्कार

कि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‍मा ल्याइयोस् कि मलाई संसद्‍बाट निकालियोस् : हर्क साम्पाङ

सन्दीप लामिछाने र ब्रिज इन्टरनेशनलबीच पाँच वर्षको सम्झौता

संसद्‍मा आज पनि हर्क साम्पाङले देखाए प्ले कार्ड

तोलामा १ हजार रुपैयाँ घट्यो सुन, चाँदी बढ्यो

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

