एसीको फिल्टर कति समयको फरकमा सफा गर्नुपर्छ ?

- एसीको फिल्टर समयमै सफा गर्दा मेसिनको आयु बढ्ने, बिजुलीको बचत हुने र चिसोपनमा सुधार भई मेसिन सुरक्षित रहन्छ।
गर्मी बढ्दै जाँदा, धेरैका घर तथा कार्यालयमा एयर कन्डिसनरहरू निरन्तर चल्छन् । नेपालमा पनि यसको प्रयोग बढ्दो छ । एसी जोडेर मात्रै हुँदैन त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
यद्यपि, धेरैले एसीको महत्त्वपूर्ण भाग फिल्टर सफा गर्न बेवास्ता गर्छन् । यो सानो गल्तीले पछि ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । स्प्लिट एसीमा रहेको फिल्टरले धुलो र फोहोरलाई फसाउने काम गर्दछ । यदि यो फोहोर भयो भने, हावाको प्रवाह प्रभावित हुन्छ, जसले एसीको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्छ ।
फिल्टर फोहोर हुँदा कस्ता समस्या देखिन्छन् त ?
१.चिसोपन कम गर्छ
यदि एसी फिल्टर लामो समयसम्म सफा गरिएन भने, चिसोपन कमजोर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, तापक्रम कम डिग्रीमा सेट गरे पनि, कोठा राम्रोसँग चिसो महसुस हुँदैन र गर्मीबाट राहत मिल्दैन ।
२.बिजुलीको बिल धेरै उठ्छ
फोहोर फिल्टरहरूले एसी कम्प्रेसरलाई कडा काम गर्न बाध्य पार्छ । यसले बिजुली खपत बढाउँछ र मासिक बिजुलीको बिल बढी आउँछ ।
३.खतरा पनि हुन सक्छ
गर्मी मौसममा एसी विस्फोट हुने घटनाहरू यदाकदा सुनिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार, फोहोर फिल्टरहरूले हावाको प्रवाहलाई रोक्छ र कम्प्रेसरमा दबाब बढाउँछ । यसले अत्यधिक तातो हुने समस्या निम्त्याउन सक्छ । यहो हुँदा एसी विस्फोट हुने जोखिम रहन्छ ।
एसी फिल्टर कति दिनको फरकमा सफा गर्ने ?
फिल्टर सफा गर्ने कुरा तपाईंले एसी कति प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । यदि एसी दैनिक ५ देखि ७ घण्टा चल्छ भने, फिल्टरलाई प्रत्येक ६ देखि ८ हप्तामा सफा गर्नुपर्छ ।
यदि एसी दैनिक १० देखि १२ घण्टा चल्छ भने, फिल्टरलाई प्रत्येक ३ देखि ४ हप्तामा सफा गर्नुपर्छ । निरन्तर प्रयोग गर्दा, फिल्टर चाँडै फोहोर हुन्छ । सडक छेउका घर तथा धेरै धुलो आउने घरहरूमा, एसी फिल्टर सामान्य भन्दा छिटो फोहोर हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा, फिल्टरलाई चाँडै सफा गर्नु राम्रो हुन्छ ।
फिल्टर नियमित रूपमा सफा गर्नाले एसीको चिसोपनमा सुधार हुन्छ, बिजुली बचत हुन्छ र मेसिनमा पर्ने दबाब कम हुन्छ । यसले एसीको आयु पनि बढाउँछ । फिल्टर समयमै नियमित सफा गर्दा टिकाउ बढी हुन्छ ।
