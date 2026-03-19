तोलामा १ हजार रुपैयाँ घट्यो सुन, चाँदी बढ्यो

१३ जेठ, काठमाडौं । बुधबार सुनको भाउ तोलामा १ हजार रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिन २ लाख ९१ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । गत बुधबार २ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।
चाँदीको भाउ भने बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला २० रुपैयाँ बढेसँगै चाँदीको भाउ ५ हजार ८० रुपैयाँ पुगेको छ । गत बुधबार ४ हजार ९६० रुपैयाँमा चाँदीको कारोबार भएको थियो ।
