+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जम्मुमा ‘क्लाइमेट संवाद’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते ९:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सेन्ट्रल युनिभर्सिटी अफ जम्मुको आयोजनामा भारतको जम्मुमा तीनदिने ‘क्लाइमेट संवाद’ सञ्चालन भइरहेको छ ।
  • संवादमा त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु अनुगमन र अनुसन्धान क्षमता सुदृढीकरणबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
  • उनले हिमाली क्षेत्रको जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्तरदेशीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।

१३ जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सेन्ट्रल युनिभर्सिटी अफ जम्मुको संयुक्त आयोजनामा भारतको जम्मुमा तीनदिने ‘क्लाइमेट संवाद’ चलिरहेको छ । २५ मेदेखि सुरु कार्यक्रम २७ मेसम्म सञ्चालन हुने छ ।

कार्यक्रममा नेपाल र भारतका वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापकहरूसहित १०० जना सहभागी  छन् । नेपालका २ र भारतका ३८ जना वैज्ञानिकहरूले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।

मौसम, जलवायु परिवर्तन तथा त्यससँग सम्बन्धित चुनौतीहरूबारे सहकार्य र अनुसन्धान विस्तार गर्ने उद्देश्यले संवाद आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. दिपक अर्यालले नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रको जलवायु अनुगमन तथा अनुसन्धान क्षमता सुदृढीकरण विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा तीव्र जलवायु परिवर्तनको भइरहेको उल्लेख गर्दै हिमनदी पग्लिने गति बढ्दै गएको बताए । हिमपातको स्वरूप परिवर्तन भएको तथा जलप्रवाह प्रणालीमा असर परेको बताए । यद्यपि हिमाली क्षेत्रमा तथ्यांक अभाव रहेको उनले बताए ।

युवा अनुसन्धानकर्ता तथा स्थानीय संस्थाहरूलाई आधुनिक फिल्ड अध्ययन, मोडलिङ र विश्लेषणात्मक सीपमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

‘हिमाली क्षेत्रमा देखिँदै गएको जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वानुमान तथा दीर्घकालीन अनुकूलन योजना निर्माणका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्तरदेशीय सहकार्य अपरिहार्य छ,’ उनले भने ।

त्रिवि केन्द्रीय जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्राध्यापकसमेत रहेका अर्यालले उपकुलपतिबाट १७ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए । राजीनामापछि उनी विभागमै फर्किएर शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक गतिविधिमा सक्रिय छन् ।

क्लाइमेट संवाद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आँट गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आँट गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि खुल्यो आवेदन

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि खुल्यो आवेदन
इजरायलमा केयरगिभरका लागि आवेदन खुल्यो, २ हजार ३ सय संख्या माग

इजरायलमा केयरगिभरका लागि आवेदन खुल्यो, २ हजार ३ सय संख्या माग
निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती

निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती
जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाइँदै

जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाइँदै
राष्ट्रिय सभालाई बिजनेसको कमी

राष्ट्रिय सभालाई बिजनेसको कमी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित