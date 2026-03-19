+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पोखरा बहुमुखी क्याम्पसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान सम्मेलन हुँदै, ५४ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते ९:१५

१३ जेठ, पाेखरा । पोखरा बहुमुखी क्याम्पसले जेठ १५ र १६ गते दुई दिने राष्ट्रिय अनुसन्धान सम्मेलन हुने भएको छ । क्याम्पसले व्यवस्थापन तथा सामाजिक विज्ञानमा उदीयमान प्रवृत्तिहरू (पीएमसीएनसी–२०२६) सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

२०४४ सालमा टुँडिखेलबाट शैक्षिक यात्रा सुरु गरेको यस सामूहिक क्याम्पसले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरिसकेको सहप्राध्यापक भानु पराजुलीले बताए ।

क्याम्पसलाई केवल शिक्षण कार्यमा मात्र सीमित नराखी अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले यो सम्मेलन आयोजना गरिएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेपालको सहयोग तथा पोखरा विश्वविद्यालय, गण्डकी विश्वविद्यालय, थाइल्याण्डको सिनावश्रा विश्वविद्यालय र मुक्त विश्वविद्यालय नेपालको सहकार्यमा यो कार्यक्रम हुन लागेको सहप्राध्यापक भीमप्रसाद न्याैपानेले जानकारी दिए ।

सामुदायिक क्याम्पसको रूपमा शैक्षिक गुणस्तर र अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य बोकेको यस सम्मेलनमा नेपालसहित तीनवटा देशका ७ वटा विश्वविद्यालय र २१ वटा क्याम्पसका ९७ जना अनुसन्धानकर्ताहरूको सहभागिता सम्मेलन संयाेजक न्याैपानेकाे भनाइ छ ।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न विधाका कुल ५४ वटा अनुसन्धान पत्रहरू प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता, उद्योगी–व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ र सामाजिक अगुवाहरू बीच व्यवस्थापन तथा सामाजिक विज्ञानका समसामयिक विषयमा सरोकारवालाहरू बीच बहस र अन्तरक्रिया हुने बताइएको छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन तथा विशेष सत्रमा गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा. इन्द्रप्रसाद तिवारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. महानन्द चालिसे र थाइल्याण्डको सिनावश्रा विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक डा. थानकोर्न धानाथानचुचोटको विशेष उपस्थिति रहनेछ ।

यसैगरी सम्मेलनको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहने प्यानल छलफल (प्यानल डिस्कसन) सेसनमा प्रा.डा. लेखनाथ भट्टराई, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरि बुढाथोकी बीच उच्च शिक्षा, आर्थिक विकास, बैंकिङ, उद्योग तथा सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा सघन बौद्धिक बहस हुने क्याम्पस प्रमुख सहप्राध्यापक शिशुकला पराजुलीले जानकारी दिए ।

क्याम्पस प्रमुख सह-प्राध्यापक शिशुकला र सम्मेलनका संयोजक सह-प्राध्यापक भीमप्रसादका अनुसार सम्मेलनमा व्यवस्थापन, डिजिटल बैंकिङ, दिगो वित्त, मानव संसाधन व्यवस्थापन, स्थानीय शासन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण, सार्वजनिक नीति र वातावरणीय न्याय लगायतका मुख्य विषय क्षेत्रहरू समावेश गरिएका छन् । यस सम्मेलनले अनुसन्धान संस्कृतिको विकास गर्दै नीति निर्माणमा शैक्षिक योगदान पुर्‍याउन र सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक पहिचान सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास क्याम्पसले लिएको छ ।

सम्मेलनमा संस्थागत सहचागिताका लागि २ हजार, शिक्षकलाई १ हजार ५०० र विद्यार्थीले १ हजार रूपैयाँ तिरेर दर्ता गर्नुपर्ने न्याैपानेले बताए ।

कार्यपत्र पोखरा बहुमुखी क्याम्पस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आँट गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आँट गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि खुल्यो आवेदन

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि खुल्यो आवेदन
इजरायलमा केयरगिभरका लागि आवेदन खुल्यो, २ हजार ३ सय संख्या माग

इजरायलमा केयरगिभरका लागि आवेदन खुल्यो, २ हजार ३ सय संख्या माग
निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती

निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती
जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाइँदै

जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाइँदै
राष्ट्रिय सभालाई बिजनेसको कमी

राष्ट्रिय सभालाई बिजनेसको कमी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित