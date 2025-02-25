फिफा विश्वकपका लागि अमेरिकी टोली घोषणा, एडम्स र रोबिन्सन पनि समावेश

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेरिकाले फिफा विश्वकप २०२६ का लागि २६ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ ।
- घोषित टोलीमा क्रिस्टियन पुलिसिक, वेस्टन म्याककेनी, टायलर एडम्स र एनटनी रोबिन्सन लगायतका खेलाडीहरू समेटिएका छन् ।
- आयोजक अमेरिकाले समूह ‘डी’ मा जुन १३ मा पाराग्वे विरुद्ध पहिलो खेल खेल्नेछ ।
१३ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकाले फिफा विश्वकप २०२६ का लागि २६ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ ।
प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनोले टोलीमा टायलर एडम्स र एनटनी रोबिन्सनलाई समेटेका छन् । साथै क्रिस्टियन पुलिसिक, वेस्टन म्याककेनी, जियो रेना र हाजी राइट पनि टोलीमा परेका छन् ।
आयोजक अमेरिकाले समूह ‘डी’ मा जुन १३ मा पाराग्वे विरुद्ध पहिलो खेल खेल्नेछ । त्यसपछि अष्ट्रेलिया र टर्की सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
अमेरिकाको विश्वकप टोली :
गोलकिपर : क्रिस ब्राडी, म्याट फ्रिज, म्याट टर्नर
डिफेन्डर : म्याक्स आर्फ्स्टेन, सर्जिनो डेस्ट, एलेक्स फ्रिम्यान, मार्क म्याकेन्जी, टिम रिम, क्रिस रिचर्ड्स, एनटनी रोबिन्सन, माइल्स रोबिन्सन, जो स्काली, अस्टन ट्रस्टी
मिडफिल्डर : टायलर एडम्स, सेबास्टियन बेरहाल्टर, वेस्टन म्याककेनी, क्रिस्टियन रोल्डान, ब्रेन्डन आरोनसन, क्रिस्टियन पुलिसिक, जियो रेना, मालिक टिलम्यान, टिम वेआ, अलेजान्द्रो जेन्डेजास
फरवार्ड : फोलारिन बालोगुन, रिकार्डो पेपी, हाजी राइट
प्रतिक्रिया 4