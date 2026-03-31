हाकिमीलाई समेट्दै मोरक्कोको विश्वकप टोली घोषणा

- मोरक्कोले फिफा विश्वकप २०२६ का लागि आफ्नो अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ ।
- चोटका बाबजुद कप्तान अचरफ हाकिमी टोलीमा समावेश हुँदा पूर्व चेल्सी विंगर हाकिम जिएच भने बाहिरिएका छन् ।
- विश्व वरियताको आठौं स्थानमा रहेको मोरक्कोले आगामी जुन १९ मा स्कटल्यान्डविरुद्ध खेल्दै विश्वकप यात्रा शुरू गर्नेछ ।
१३ जेठ, काठमाडौं । मोरक्कोले फिफा विश्वकप २०२६ का लागि आफ्नो अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ । टोलीमा कप्तान अचरफ हाकिमी चोटका बाबजुद समावेश भएका छन् ।
अचरफ हाकिमी अप्रिलमा बायर्न म्युनिखविरुद्धको च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलमा घाइते भएपछि मैदानबाहिर छन् । तर उनलाई विश्वकप टोलीमा स्थान दिइएको छ ।
टोलीमा नुसाएर मजराउई, इसा डियोप, ब्राहिम डियाज, सोफियान अम्राबात र बिलाल एल खान्नुस जस्ता खेलाडी पनि छन् । पूर्व चेल्सी विंगर हाकिम जिएच भने टोलीमा परेका छैनन् ।
विश्व वरियतामा आठौं स्थानमा रहेको मोरक्को समूह ‘सी’ मा छ । मोरक्कोले समूह चरणमा स्कटल्यान्ड, ब्राजिल र हाइटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
पहिलो खेल जुन १९ मा स्कटल्यान्डविरुद्ध हुनेछ ।
मोरक्कोको विश्वकप टोली
गोलकिपर : यासिन बोनु, मुनिर मोहामेदी, अहमद तागनाउती
डिफेन्डर : नुसाएर मजराउई, अनास सलाह-एद्दिन, युसुफ बेलामारी, नायेफ अगुएर्द, चादी रियाद, इस्सा डियोप, रेदुआन हलहाल, अचरफ हाकिमी, जकारिया एल ओउहदी
मिडफिल्डर : समिर एल मौराबेत, अय्युब बुआद्दी, निल एल आयनाउई, सोफियान अम्राबात, अज्दिन ओउनाही, बिलाल एल खान्नुस, इस्माइल साइबारी ।
फरवार्ड : अब्देस्सामाद एजलजौली, चेम्सदिन ताल्बी, सुफियान रहिमी, अय्युब एल काबी, ब्राहिम डियाज, यासिन गेस्सिमे, अय्युब अमाइमौनी-एशघौयाबे ।
