फिफा विश्वकप २०२६ :

कसले जित्ला फिफा विश्वकप २०२६ ? यी हुन मुख्य दाबेदार

२०८३ जेठ १२ गते १७:३५ २०८३ जेठ १२ गते १७:३५

गोविन्दराज नेपाल

विश्वकप जित्ने अन्तिममा एकै टिमले हो । तर अहिलेसम्म विश्वकपमा प्रदर्शन, विश्वकप छनोट चरणमा गरेको प्रदर्शन, खेलाडीहरूको प्रदर्शन हेर्दा केही टिमहरू फिफा विश्वकप २०२५ को मुख्य दाबेदारको रुपमा देखिएका छन् ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप २०२६ आगामी जुन ११ देखि शुरू हुँदैछ ।
  • इतिहासमै पहिलो पटक ४८ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने यस विश्वकपमा कुल १०४ खेलहरू सञ्चालन हुनेछन् ।
  • लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोजस्ता स्टार खेलाडीहरूका लागि सम्भवतः अन्तिम विश्वकप हुने भएकाले यसको रौनक थप विशेष बनेको छ ।

१२ जेठ, काठमाडौं । फुटबलको मात्र नभएर विश्वमै धेरै चर्चा गरिने र हेरिने खेल मेलाको रुपमा रहेको फिफा विश्वकप २०२६ सुरु हुन अब दुई साता र केही दिन मात्र बाँकी छ ।

उत्तर अमेरिकाको तीन राष्ट्र अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा संयुक्त रुपमा आयोजना हुने विश्वकप फुटबलको २३औं संस्करण जुन ११ देखि सुरु हुँदैछ ।

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ४८ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने विश्वकप फुटबल कस्तो होला ? कुन टिमले उपाधि जित्ला भन्ने चासो र कौतुहलता धेरैलाई छ ।

हरेक चार-चार वर्षमा आयोजना हुने विश्वकप फुटबल नजिँदै जाँदा कुन टिमले विश्वकप जित्ला, कुन टिमले अप्रत्याशित नतिजा ल्याउने भन्ने जिज्ञासा सबैमा हुन्छ । त्यसमा पनि कुन टिमले विश्वकप ट्रफी उठाउँछ भन्ने विषय सबैभन्दा मुख्य र सबैको साझा प्रश्नको रुपमा रहने गर्छ ।

यस पटक टिम संख्या थपिनु, तीन राष्ट्रमा आयोजना हुनु, अहिलेसम्मकै धेरै १०४ खेल हुनु र विश्व फुटबलकै सबैभन्दा ठुला केही स्टार खेलाडीहरूका लागि यो अन्तिम विश्वकप हुनुले यसको रौनक छुट्टै किसिमको छ ।

अहिलेसम्म कूल ८० राष्ट्रले विश्वकप खेल्दा ८ राष्ट्रले मात्र विश्वकप उपाधि जितेका छन् । त्यसमध्ये चार पटकको विजता इटाली यस पटक छनोट हुनै सकेन भने ७ पूर्व विजेताहरू यस पटक विश्वकप खेल्दैछन् । यी पूर्व विजेतासँगै अहिलेसम्म विश्वकप नजितेका केही टिमहरू पनि विश्वकप फुटबलमा उपाधिको दाबेदारको रुपमा देखिने गर्छन् ।

४८ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने विश्वकपमा जुलाई १९ को फाइनलपछि विजेता टिमको छिनाफानो हुने नै छ । विश्वकप जित्ने अन्तिममा एकै टिमले हो । तर अहिलेसम्म विश्वकपमा प्रदर्शन, विश्वकप छनोट चरणमा गरेको प्रदर्शन, खेलाडीहरूको प्रदर्शन हेर्दा केही टिमहरू फिफा विश्वकप २०२५ को मुख्य दाबेदारको रुपमा देखिएका छन् ।

त्यही दाबेदार टिमहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

फ्रान्स

पछिल्लो संस्करणहरूको प्रदर्शन र फ्रान्सेली टिममा अहिले भएका प्रतिभावान् खेलाडीहरू हेर्दा फ्रान्स विश्वकपको मुख्य दाबेदारको रुपमा छ । फ्रान्स पछिल्लो दुई संस्करणमा फाइनल पुग्दा २०१८ मा उपाधि नै जितेको थियो । यस्तै २०२२ मा उपाधि रक्षा गर्न निकै नजिक पुगेको फ्रान्स फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित हुँदा उपविजेतामै रोकिएको थियो ।

प्रशिक्षक डिडिएर डेसच्याम्प्सले फ्रान्सलाई पछिल्लो समय विश्वकपमा दाबेदारको टोलीको रुपमा विकास गरिरहेका छन् । वर्तमान समयका स्टार खेलाडी किलियन एमबाप्पेको कप्तानीमा रहेको फ्रान्समा ओस्मान डेम्बेले, माइकल ओलिस जस्ता बलियो फरवार्ड लाइन छ । यस्तो अट्यकलाई रोक्न विपक्षी डिफेन्डरहरूलाई चुनौती बन्ने गर्छ ।

लेस ब्लुजले विश्वकपका लागि आफ्नो अन्तिम टोली घोषणा गरिसकेको छ । फ्रान्समा यति धेरै राम्रा खेलाडीहरू छन् कि सबै खेलाडी यो टिममा अटाउन सकेनन् । धेरैले फ्रान्सको बी टिम पनि विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको बन्ने चर्चा गरिरहेका छन् ।

दुई पटक विश्वकप विजेता फ्रान्स लगातार तेस्रो पटक फाइनल पुग्दै पेरि ट्रफी उचाल्ने लक्ष्यमा छ ।

स्पेन

स्पेनको त्यो २०१० को गोल्डेन जेनेरेसनको टोलीलाई सायदै कसैले बिर्सेको होला । स्विट्जरल्यान्डसँग पहिलो खेलमै पराजित भएपनि स्पेनले त्यसपछि शानदार प्रदर्शन गर्दै दक्षिण अफ्रिकामा भएको विश्वकपको ट्रफी उचाल्यो । त्यो समयमा वास्तवमै स्पेन विश्व फुटबलकै बलियो टोली बनेर उदाएको थियो । २००८ र २०१२ को युरो कप समेत जित्दै स्पेनले त्यसलाई थप प्रमाणित गर्‍यो ।

जाभी, आन्द्रेस इनेस्टा, सर्जियो बुस्केट्स, जाबी अलोन्सो, फर्नान्डो टोरेस, डेभिड भियाजस्ता खेलाडीहरू समावेश स्पेनले टिकी टाका शैलीको फुटबललाई ब्रान्डा बनाउँदै सबैलाई डोमिनेट गरेको थियो । सिनियर खेलाडीहरू सन्यास लिँदै जाँदा बीचमा स्पेनको फुटबल केही कमजोर जस्तो देखिएको थियो ।

तर अहिले फेरि नयाँ ट्यालेन्टेड खेलाडी स्पेनको टिममा उदाइसकेका छन् । युवा प्रतिभावान् खेलाडीसहितको स्पेनको टोली अहिले बलियो देखिएको छ । विश्वकै हट केक युवा स्टार लामिन यमालको चर्चा अहिले जताततै छ । स्पेन मात्र नभएर बार्सिलोनाका लागि पनि उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् र कीर्तिमान बनाइरहेका छन् ।

फिफा विश्वकप २०२६ को लागि स्पेनले मिडफिल्डर रोड्रीको कप्तानीमा २६ सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ । जसमा हरेक पोजिसनमा युरोपको विभिन्न लिग जितेका उत्कृष्ट खेलाडीहरू छन् । त्यसले पनि स्पेनलाई विश्वकपमा ट्रफी जित्न बलियो दाबेदारको रुपमा अघि सारेको छ ।

यमालसँगै निको विलियम्स, डानी ओल्मो, पेड्री, गाबी जस्ता प्रतिभावना खेलाडीहरू स्पेनको टिममा छन् । स्पेनको टिममा यसपटक रमाइलो के छ भने लिग च्याम्पियन बार्सिलोनाबाट ८ खेलाडी विश्वकप खेल्ने टिममा पर्दा रियल मड्रिडबाट भने पहिलो पटक कुनै खेलाडी समावेश भएनन् ।

अर्जेन्टिना

साविक विजेता अर्जेन्टिना पिफा विश्वकपमा सदाबहार उपाधि दाबेदार टोली हो । सन् २०२२ मा फ्रान्सलाई हराउँदै विश्वकप जितेको अर्जेन्टिनाले विश्वकप फुटबलमा ३६ वर्षको उपाधि खडेरी तोडेको थियो ।

पहिलो खेलमै साउदी अरेबियासँग स्तब्ध बनेको अर्जेन्टिनाले त्यसपछि पुनरागमन गर्दै उपाधि सम्मको यात्रा तय गर्‍यो । विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी लियोनल मेस्सीले विश्वकप ट्रफी उचाल्दै आफ्नो शानदार करियरलाई पनि पूर्णता दिएका थिए ।

२०२२ मा विश्वकप जितेपछि मेस्सीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिने चर्चा पनि चलेको थियो । मेस्सी आफैंले पनि २०२६ को विश्वकपमा खेल्ने/नखेल्ने भन्न सकेका थिएनन् । तर पछिल्लो समय अमेरिकाकै क्लब इन्टर मायामीबाट खेल्दै आएका मेसी पेरि एकपटक अर्जेन्टिनाबाट विश्वकप खेल्ने तयारीमा छन् । अर्जेन्टिनाको अन्तिम टोली घोषणा हुन बाँकी रहेकोले को-को खेलाडी टिममा समावेश हुन्छन् हेर्न बाँकी नै छ ।

तर २०२२ मा उत्कृष्ट खेलाडी बनेका मेस्सीसँगै उत्कृष्ट युवा खेलाडी बनेका एन्जो फर्नान्डेज, फरवार्ड जुलियन अल्भारेज, मिडफिल्डर एलेक्सिस म्याक एलिस्टर जस्ता खेलाडीहरू आफ्नो उत्कृष्ट लयमा छन् ।

अघिल्लो पटक मेस्सीलाई केन्द्रमा राखेर अर्जेन्टिनाको टिम एकजुट भएर प्रदर्शन गरेको थियो । यस पटक मेस्सी आफ्नो करियरको सम्भवत: अन्तिम विश्वकप खेल्दैछन् । मेस्सीलाई यसअघि जस्तो उपाधि जित्नुपर्ने दबाब पनि छैन । यस्तै अन्य खेलाडीहरूको लागि पनि खुलेर खेल्ने अवसर हुनेछ ।

विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी मेस्सी रहेको अर्जेन्टिनी टिमको जस्तो हाइप र भ्यालु सायदै अरु टिमको होला ।

तीन पटकको विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना फेरि पनि उपाधिको दाबेदारको रुपमा छ र अर्जेन्टिना ट्रफीको लागि नभएर इतिहास रच्नका लागि खेलिरहेको छ ।

ब्राजिल

ब्राजिल र फुटबल पर्यावाची जस्तै हो । अझ विश्वकप फुटबलको कुरा गर्दा ब्राजिल जत्तिको सफल राष्ट्र अर्को छैन । अहिलेसम्म भएको सबै २२ संस्करण विश्वकप खेल्ने एक मात्र टिम र सर्वाधिक पाँच पटकको उपाधि विजेता हो ब्राजिल । यसले पनि ब्राजिल कस्तो टिम हो पुष्टि गर्छ ।

विश्वकप फुटबलको कुरा गर्दा ब्राजिल सदाबहार उपाधिको दाबेदार टिम हो । यदि विश्वकपमा ब्राजिल भएन भने विश्वकप नै खल्लो हुन सक्छ । यस पटक दक्षिण अमेरिकी छनोटमा ब्राजिलले केही संघर्ष गर्नुपरे पनि अन्तिममा ब्राजिल विश्वकपमा छनोट हुँदै २३औं पटक विश्वकप खेल्दैछ ।

पछिल्लो समय ब्राजिल सधैं दाबेदारको रुपमा रहने गर्छ तर मैदानमा कमजोर प्रदर्शन अनि चाँडै विश्वकपबाट बाहिर हुने नियति ब्राजिलले भोग्दै आएको छ ।

तर यस पटक भने ब्राजिलको टिम केही फेरिएको छ । क्लब फुटबलमा सफल प्रशिक्षकको छवि बनाएका इटालीका कार्लो एन्सेलोट्टी अहिले ब्राजिलको प्रशिक्षकमा छन् । यस्तै ब्राजिलका सर्वाधिक गोलकर्ता नेयमार पनि विश्वकप खेल्ने टिममा समावेश भएका छन् ।

यसबाहेक भिनिसियस जुनियर, गाब्रीएल मार्टिनेली, राफिन्हा, एन्ड्रिक, रायानजस्ता अनुभवी र युवा फरवार्ड खेलाडी ब्राजिलको टिममा छन् । एलिसन बेकरदेखि एडरसन जस्ता अनुभवी गोलकिपर अनि डिफेन्स र मिडफिल्डमा पनि ब्राजिलमा अनुभवी खेलाडीहरू छन् ।

डिफेन्समा गाब्रिएल मागलहास र मार्क्विन्होस जस्ता खेलाडी छन् भने कासेमिरो, ब्रुनो गुमाइरेस, लुकास पाक्वेटाहरू मिडफिल्डमा छन् । जसले गर्दा ब्राजिललाई फेरि विश्वकप उपाधिको दाबेदार बनाएको छ ।

विश्वकपका लागि टिम घोषणा हुनुअघिसम्म ब्राजिलको टिममा नेयमार पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने चर्चा र बहस पनि भएको थियो । यसअघि तीन पटक विश्वकप खेलिसकेका नेयमारले उपाधिको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् । पछिल्लो समय ब्राजिलकै सान्तोसबाट खेलिरहेका नेयमारका लागि सम्भवत: उपाधि जित्ने यो अन्तिम अवसर पनि हुन सक्छ ।

इंग्ल्यान्ड

इंग्ल्यान्डले अहिलेसम्म एकपटक मात्र विश्वकप जितेको छ । सन् १९६६ मा आफैं आयोजक हुँदा इंग्ल्यान्डले विश्वकप ट्रफी उचालेको थियो । त्यसयता इंग्ल्यान्ड विश्वकपको फाइनलसम्म पुग्न सकेको छैन ।

विश्वकै चर्चित इंग्लिस प्रिमियर लिग भएपनि राष्ट्रिय टिमको प्रदर्शन भने राम्रो हुन सकिरहेको छैन । इंग्ल्यान्ड पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा रूसमा भएको विश्वकपमा चौथो भएको थियो ।

यसपटक प्रशिक्षक थोमस टुचेलले विश्वकपका लागि घोषणा गरेको अन्तिम टोलीमा केही खेलाडीहरू नपर्दा आश्चर्य समेत भएको छ । ह्यारी मग्वायरदेखि कोल पाल्मर, फिल फोडेन, ट्रेन्ट अलेजान्डर आर्नोल्ड जस्ता खेलाडी विश्वकपमा देखिने छैनन् ।

तर ह्यारी केनसँगै जुड बेलिङहम, मार्कस रासफोर्ड, डेक्लान राइस जस्ता खेलाडीहरू रहेको इंग्लयान्ड फेरि एकपटक उपाधिको दाबेदारको रुपमा छ । ६० वर्षपछि इंग्ल्यान्ड विश्वकप जित्ने लक्ष्यमा रहेको छ ।

***

पूर्व विजेता रहिसकेका यी पाँच टिमहरू बाहेक चार पटक विजेता जर्मनी विश्वकपमा सधैंको दाबेदारको रूपमा छ भने क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पोर्चुगल पनि उपाधि दाबेदारको रूपमा छ ।

विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी रोनाल्डो समावेश पोर्चुगलले अहिलेसम्म उपाधि जित्न सकेको छैन । अन्तिम विश्वकप खेलिरहेका रोनाल्डोको लागि यस पटक उपाधि जित्दै आफ्नो करियरलाई पूर्ण बनाउने अवसर हुनेछ । यस्तै नेदरल्यान्ड्स पनि विश्वकपमा सधैंको दाबेदार भएपनि अहिलेसम्म उपाधि जित्न सकेको छैन ।

पछिल्लो दुई संस्करणमा सेमिफाइनल पुगेका टिम क्रोएसिया र मोरोक्को पनि बलिया टिमलाई स्तब्ध पार्न तयार छ । यस बाहेक बेल्जियम, सेनेगल, मेक्सिको, जापान, नर्वे जस्ता टिमले पनि बलिया टिमलाई स्तब्ध पार्न सक्छन् ।

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

