+
English edition
प्लेयर्स टु वाच :

ह्यारी केन : इंग्ल्यान्डका गोल मेसिन र विश्वकपका भरोसा

२०८३ जेठ १२ गते १५:०१ २०८३ जेठ १२ गते १५:०१

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
ह्यारी केन : इंग्ल्यान्डका गोल मेसिन र विश्वकपका भरोसा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इंग्ल्यान्डका स्ट्राइकर ह्यारी केन ७८ अन्तर्राष्ट्रिय गोलसहित आफ्नो देशका लागि सर्वकालीन सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् ।
  • उनले सन् २०१८ को डेब्यू फिफा विश्वकपमा ६ गोल गर्दै प्रतिष्ठित गोल्डेन बुट जित्न सफल भएका थिए ।
  • कप्तान केन सन् २०२६ को विश्वकपमा प्रशिक्षक थोमस टुचेलको नेतृत्वमा इंग्ल्यान्डलाई उपाधि जिताउने योजनामा छन् ।

१२ जेठ, काठमाडौं । डेब्यू फिफा विश्वकपमै गोल्डेन बुट जित्ने खेलाडी हुन, इंग्ल्यान्डका स्ट्राइकर ह्यारी केन । केनले सन् २०१८ मा भएको फिफा विश्वकपमा पहिलोपटक खेलेका थिए ।

उक्त विश्वकपमा उनले आफ्नो टोलीलाई सेमिफाइनलसम्म पुर्‍याए, र आफूले सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै गोल्डेन बुट जित्न सफल भए । सन् २०२२ को विश्वकपमा अभागी बनेका केन तेस्रोपटक विश्वकप खेल्न तमतयार छन् । फिफा विश्वकप २०२६ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै इंग्ल्यान्डलाई ६ दशकपछि उपाधि जिताउने लक्ष्यमा केन हुनेछन् ।

३२ वर्षको उमेरमा पनि उनी आफ्नो उत्कृष्ट लयमा छन् । केनले एक दशक अघि टोटेनहम हटस्परबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उदाएयता निरन्तर असाधारण रूपमा गोल गर्दै आएका छन् ।

गोल गर्ने क्षेत्रमा पुगेपछि उनको घातक सट सटीकता लगभग अविश्वसनीय मानिन्छ । दुवै खुट्टाबाट शक्तिशाली र अत्यन्तै शटिक प्रहार गर्न सक्ने केनलाई कुन अवस्थामा बलियो प्रहार गर्ने र कहिले कलात्मक फिनिसिङ प्रयोग गर्ने भन्ने स्वाभाविक ज्ञान छ ।

उनले प्रिमियर लिगको २०२२/२३ को एकै सिजनमा सबैभन्दा धेरै हेडरमार्फत १० गोल गर्ने कीर्तिमान बनाएका थिए । केनले व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै सम्मान प्राप्त गरेका छन् । उनले सन् २०१८ मा भएको फिफा विश्वकपमा गोल्डेन बुट जितेका थिए । साथै, उनले प्रिमियर लिगमा तीन पटक, बुन्डेसलिगामा दुई पटक तथा यूरोपियन च्याम्पियनसिपमा सर्वाधिक गोलकर्ताको उपाधि जितेका छन् ।

क्लब स्तरमा उनले आफ्नो पहिलो ठूलो उपाधि २०२४/२५ सिजनमा जिते । उनले बायर्न म्युनिखलाई जर्मन बुन्डेसलिगा उपाधि दिलाउन सफल भए । इंग्ल्यान्डलाई उनले युरो कप २०२०, २०२४ मा उपविजेता बनाए । सन् २०१८ को फिफा विश्वकपमा इंग्ल्यान्ड चौथो स्थानमा पुगेको टोलीका सदस्य पनि थिए ।

केनले इंग्ल्यान्डका लागि आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल डेब्यू गरेको केवल ८० सेकेन्डमै गरेका थिए । २१ वर्षका केन सन् २०१५ मा लिथुनियाविरुद्ध ७१औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका थिए र लगत्तै रहिम स्टर्लिङको क्रसलाई हेडमार्फत गोलमा परिणत गरेका थिए ।

केन इंग्ल्यान्डका सर्वकालीन सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । उनले मार्च २०२३ मा इटालीविरुद्धको युइएफए यूरो २०२४ छनोट खेलमा राष्ट्रिय टोलीका लागि आफ्नो ५४औं गोल गर्दै वायन रुनीको कीर्तिमान तोडेका थिए । उनले हालसम्म ७८ अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरिसकेका छन् ।

फिफा विश्वकप २०१८ मा उनले इंग्ल्यान्डका लागि ६ गोल गरेका थिए र गोल्डेन बुट जितेका थिए । यस उपलब्धि हासिल गर्ने उनी दोस्रो इंग्लिस खेलाडी बने । यसअघि ग्यारी लिनेकरले १९८६ मा यो सम्मान जितेका थिए ।

केन आधिकारिक खेलहरूमा ५०० व्यावसायिक गोल पुर्‍याउने पहिलो इंग्लिस खेलाडी हुन् । हालसम्म बुन्डेसलिगामा केनले हानेका सबै २४ पेनाल्टी सफल भएका छन् । यो प्रतियोगिताको इतिहासमै सबैभन्दा लामो शतप्रतिशत सफल पेनाल्टी शृङ्खला हो ।

केनको विश्वकप यात्रा

सन् २०१८ मा रूसमा भएको फिफा विश्वकप केनको पहिलो विश्वकप हो । पहिलो विश्वकपमै आफ्नो प्रदर्शनको प्रभाव छाड्दै उनी सर्वाधिक गोल गर्दै गोल्डेन बुट जित्न सफल भए ।

विश्वकपमा पहिलो खेल खेल्दै उनले ट्युनिसियाविरुद्ध २–१ को जितमा दुई गोल गरे । त्यसपछि पानामाविरुद्ध ६–१ को शानदार जितमा केनले ह्याट्रिक गरे । अन्तिम १६ को खेलमा कोलम्बियाविरुद्ध पनि उनले गोल गरे, जहाँ खेल १–१ बराबरी भएपछि इंग्ल्यान्ड पेनाल्टी सुटआउटमार्फत क्वार्टरफाइनल पुगेको थियो ।

त्यस विश्वकपमा इंग्ल्यान्ड चौथो स्थानमा रह्यो । सेमिफाइनलमा क्रोएसियासँग अतिरिक्त समयमा पराजित भयो भने तेस्रो स्थानको खेलमा बेल्जियमसँग हार बेहोर्नुपर्‍यो । नकआउट चरणमा कोलम्बियाविरुद्धको गोलपछि उनले फेरि गोल गर्न नसके पनि उनका ६ गोल गोल्डेन बुट जित्न पर्याप्त भए ।

फिफा विश्वकप २०२२ मा केनले इंग्ल्यान्डको अट्याकिङ नेतृत्व गरे । समूह चरणमा उनले तीन असिस्ट दिए र अन्तिम १६ मा सेनेगलविरुद्ध ३–० को जितमा आफ्नो पहिलो गोल गरे । क्वार्टरफाइनलमा फ्रान्सविरुद्धको खेल भने भावनात्मक बन्यो । ओरेलियन चुआमेनीले फ्रान्सलाई अग्रता दिलाएपछि केनले पेनाल्टीमार्फत खेल बराबरी गरेका थिए ।

पछि ओलिभर जिरुडको हेडर गोलले फ्रान्स फेरि अघि बढ्यो । खेलको अन्त्यतिर इंग्ल्यान्डले अर्काे पेनाल्टी पाएको थियो, तर यसपटक केनको प्रहार क्रसबारमाथिबाट बाहिरियो र फ्रान्सले जित सुरक्षित गर्‍यो ।

विश्वकप २०२६ मा केन र इंग्ल्यान्डको आशा

इंग्ल्यान्डले सन् २०२६ को फिफा विश्वकप २०२६ मा उपाधिको प्रमुख दाबेदारमध्ये एक हो । इंग्ल्यान्डले छनोट चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सबै ८ खेलमा जित निकाल्दै आफुलाई बलियो रहेको प्रमाणित गरिसकेको छ ।

मुख्य प्रशिक्षक थोमस टुचेलको नेतृत्वमा रहेको इंग्ल्यान्डको आक्रमणको केन्द्रमा विश्वस्तरीय स्ट्राइकर केन छन् । कप्तान केनलाई जुड बेलिंघम, डेक्लान राइस र बुकायो साकाजस्ता खेलाडीहरुले साथ दिनेछन् ।

सन् २०१८ मा सेमिफाइनल र २०२२ मा अन्तिम १६ सम्म पुगेको इंग्ल्यान्ड यसपटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहनेछ ।

इंग्ल्यान्ड फुटबल फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६ ह्यारी केन
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
राष्ट्रिय समाचार

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
राष्ट्रिय समाचार

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
राष्ट्रिय समाचार

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
राष्ट्रिय समाचार

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

ह्यारी केन : इंग्ल्यान्डका गोल मेसिन र विश्वकपका भरोसा

ह्यारी केन : इंग्ल्यान्डका गोल मेसिन र विश्वकपका भरोसा

रोड्रिग्वेजलाई समेट्दै फिफा विश्वकप खेल्ने कोलम्बियाको टोली घोषणा

रोड्रिग्वेजलाई समेट्दै फिफा विश्वकप खेल्ने कोलम्बियाको टोली घोषणा

त्रिवि मैदान सम्झौताबारे विश्वविद्यालयको शर्त : अनुमति लिएर मात्रै प्रतियोगिता गर्नुपर्ने

त्रिवि मैदान सम्झौताबारे विश्वविद्यालयको शर्त : अनुमति लिएर मात्रै प्रतियोगिता गर्नुपर्ने

अमेरिकामा खेलकुदको माहोल : फिफा विश्वकपसँग जुध्दैछ मेजर लिग क्रिकेट

अमेरिकामा खेलकुदको माहोल : फिफा विश्वकपसँग जुध्दैछ मेजर लिग क्रिकेट

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप : सेमिफाइनलको प्रतिक्षा

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप : सेमिफाइनलको प्रतिक्षा

भलिबल खेलाडी पुनम चन्दलाई ७ दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन

भलिबल खेलाडी पुनम चन्दलाई ७ दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन

ट्रेन्डिङ

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक
सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा
ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू

ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू
यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका

यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका
ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू

ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू
बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक