सन्यास लिएका भारतीय क्रिकेटर विजय शंकरले लंका प्रिमियर लिग खेल्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतीय क्रिकेट खेलाडी विजय शंकर श्रीलंकाको लंका प्रिमियर लिग २०२६ का लागि क्यान्डी रोयल्समा मार्की खेलाडीका रूपमा अनुबन्धित भएका छन् ।
- क्यान्डी रोयल्सले शंकरसँगै एन्जेलो म्याथ्युज, वानिन्दु हसरंगा र मोइन अलीलाई पनि टोलीमा समेटेको छ ।
- पाँच टोली सहभागी हुने लंका प्रिमियर लिगको छैटौं संस्करण आगामी जुलाई १७ देखि अगस्ट ८ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।
१२ जेठ, काठमाडौं । हालै भारतीय घरेलु क्रिकेट र आईपीएलबाट सन्यास लिएका विजय शंकर अब श्रीलंकाको लंका प्रिमियर लिग २०२६ मा खेल्ने भएका छन् ।
शंकरलाई क्यान्डी रोयल्सले आफ्नो मार्की खेलाडीका रूपमा अनुबन्ध गरेको हो । उनीसँगै टोलीले एन्जेलो म्याथ्युज, वानिन्दु हसरंगा र मोइन अलीलाई पनि टोलीमा समेटेको छ ।
यस वर्षको लंका प्रिमियर लिगको खेलाडी ड्राफ्ट जुन १ मा हुनेछ । प्रतियोगिता जुलाई १७ देखि अगस्ट ८ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।
पाँच टोली सहभागी हुने प्रतियोगिताको यो छैटौं संस्करण हो । अन्य चर्चित खेलाडीमा शाकिब अल हसन, रिजा हेन्ड्रिक्स र साहिबजादा फरहान पनि रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4