मेस्सीबारे इन्टर मायामी : मैदान फर्किने विषय शारीरिक अवस्था र रिकभरीमा निर्भर हुन्छ

१२ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी मेजर लिग क्लब इन्टर मियामी एफसीले अर्जेन्टिनी स्टार लियोनेल मेस्सीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएको छ ।
मियामी कम्युनिकेसन विभागकाअनुसार सोमबार गरिएको थप चिकित्सकीय परीक्षणपछि प्रारम्भिक रिपोर्टमा उनको देब्रे ह्यामस्ट्रिङमा मांसपेशी थकानसँग सम्बन्धित ‘ओभरलोड’ समस्या देखिएको छ ।
अमेरिकी मेजर लिग सकरअन्तर्गत आइतबार भएको फिलाडेल्फियाविरुद्धको खेलका क्रममा मेस्सी ७३औं मिनेटमा मैदानबाट निस्किएका थिए ।
प्रतिस्थापनका लागि मेस्सी आफैंले अनुरोध गरेका कारण पनि उनी घाइते भएको हुनसक्ने धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
विश्वकपअघि घाइते हुँदा मेस्सीले विश्वकप गुमाउने आंशका धेरै समर्थकमा बढेको थियो ।
मेस्सी कहिले मैदान फर्किने भन्ने विषय उनको शारीरिक अवस्था र रिकभरीको प्रगतिमा निर्भर रहने क्लबले जनाएको छ ।
