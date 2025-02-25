कोर्डोबालाई समेट्दै पानामाको फिफा विश्वकप टोली घोषणा

१३ जेठ, काठमाडौं । पानामाले फिफा विश्वकप २०२६ का लागि २६ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ । टोलीमा जोसे कोर्डोबा समावेश छन् ।
२४ वर्षीय डिफेन्डर कोर्डोबा इंग्लिस क्लब नर्विच सिटीबाट खेल्दै आएका छन् र टोलीमा रहेका एकमात्र बेलायतमा खेल्ने खेलाडी हुन् ।
पानामा समूह ‘एल’ मा रहेको छ, जहाँ उसले इङ्ल्यान्ड, क्रोएसिया र घानासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । इंग्ल्यान्डविरुद्धको खेल जुन २७ मा हुनेछ ।
यो पानामाको विश्वकपमा दोस्रो सहभागिता हो । यसअघि उसले सन् २०१८ मा पहिलो पटक विश्वकप खेलेको थियो ।
पानामाको विश्वकप टोली
गोलकिपर : ओर्लान्डो मोस्केरा, लुइस मेजिया, सेजार सामुडियो ।
डिफेन्डर : सेजार ब्ल्याकम्यान, होर्खे गुटिएरेज, अमिर मुरिलो, फिडेल एस्कोबार, आन्द्रेस आन्द्रादे, एडगार्डो फारिना, होसे कोर्डोबा, एरिक डेभिस, जिओभानी रामोस, रोडरिक मिलर
मिडफिल्डर : अनिबाल गोदोय, अदाल्बेर्तो कारास्क्विला, कार्लोस हार्भे, क्रिस्टियन मार्टिनेज, होसे लुइस रोड्रिगेज, सेजार यानिस, योएल बार्सेनास, अल्बर्टो क्विन्तेरो
फरवार्ड : इसमाइल डियाज, केकिलियो वाटरम्यान, जोसे फाजार्डो, तोमस रोड्रिग्वेज
