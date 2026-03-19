सुनको भाउ घट्यो, चाँदी बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला ७०० रुपैयाँले घटेर ३ लाख २ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको छ।
- चाँदीको मूल्य बुधबार प्रतितोला १५ रुपैयाँले बढेर ५ हजार ७१० रुपैयाँ पुगेको छ।
- पछिल्लो सातामा चाँदीको मूल्य १२.९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
३० वैशाख, काठमाडौं । बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदी बढेको छ । यस दिन सुन प्रतितोला ७०० रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदी १५ रुपैयाँले बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजका लागि सुनको भाउ तोलाको ३ लाख २ हजार २०० रुपैयाँ तय गरेको छ । अघिल्लो दिन ३ लाख २ हजार ९ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै गत बुधबार २ लाख ९६ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
आज चाँदी प्रतितोला १५ रुपैयाँ बढेर ५ हजार ७१० रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिन ५ हजार ६९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । पछिल्लो समय चाँदीको मूल्यवृद्धि उच्च देखिएको छ । एक सातामै चाँदी १२.९६ प्रतिशतले महँगिएको छ । गत बुधबार चाँदी ५ हजार ५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
