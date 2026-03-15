सुनको भाउ तोलामा २ हजार ८ सय घट्यो

News Summary
१० जेठ, काठमाडौं । आइतबार सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । सुनको भाउ अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा २ हजार ८ सय रुपैयाँ र चाँदी १०५ रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९० हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ९३ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत आइतबार प्रतितोला २ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।
आज चाँदी १०५ रुपैयाँ घटेसँगै प्रतितोला ५ हजार १० रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो दिन ५ हजार ११५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत आइतबार ५ हजार ६० रुपैयाँमा चाँदी कारोबार भएको थियो ।
