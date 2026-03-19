- श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसद्मा उपस्थित गराउन माग गरेका छन् ।
- प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ उनले प्लेकार्ड देखाएर प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै विरोध जनाए ।
- उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन नसके नियमावलीको नियम ३१ को १ अनुसार आफूलाई निष्कासन गर्न सभामुखसँग माग गरे ।
१३ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई संसद्मा उपस्थित गराउन माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै उनले उठेर विरोध गरे । प्ले कार्ड देखाएर प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति संसद्मा खोजे ।
सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले समय दिएपछि आफ्ना कुरा राखे । त्यसक्रममा उनले भने, ‘सभामुखलले रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउन सक्नुभएको छैन । यसकारणले म मागद गर्दछु– यहाँले नियमावलीको नियम १५ को २ अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यस्लाई सदनमा जवाफदेही बनाएर ल्याउन सक्नुहुन्न भने नियमावलीको नियम ३१ को १ लागू गरेर मलाई यो सदनबाट निस्कासन गरेर यो सदनकको गरिमा बढाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’
कि संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने अन्यथा आफूलाई निकाल्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
