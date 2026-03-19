प्रधानमन्त्री संसद्‌मा नआएसम्म विरोध गरिरहन्छौं : हर्क साम्पाङ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १६:१०

  • श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसदप्रति जिम्मेवार नहुञ्जेल विरोध जारी रहने बताएका छन्।
  • उनले गृह मन्त्रालयमाथि सुकुमवासी बस्ती खाली गराए विषयमा जवाफ संसदमा दिनुपर्ने बताए।
  • उनले सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा निलम्बन भए पनि आफूहरु तयार रहेको उल्लेख गरे।

६ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसदप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नहुञ्जेलसम्म संसदमा आफ्नो पार्टीको विरोध जारी रहने बताएका छन् ।

बुधबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको गृहमन्त्री समेत प्रधानमन्त्री स्वयं भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत प्रश्नहरुको जवाफ दिए ।

गृह मन्त्रालयमाथि सुकुमवासी बस्ती खाली गराए लगायतका विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै त्यसको जवाफ संसदमा दिनुपर्ने बताए ।

‘हामी विरोध गरिरहन्छौं, पाँचै वर्ष गर्छौं । यदि सरकारको आलोचना गर्दैमा र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने कुरा आएकै आधारमा निलम्बन गरिन्छ भने पनि हामी रेडी छौं,’ उनले भने ।

उनले सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा निलम्बन गरिन्छ भनेपनि आफूहरु तयार रहेको बताए ।

