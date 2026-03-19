हर्क साम्पाङको प्रश्न : संसद्‌मा आधा कुर्सी खाली किन ?

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सांसदहरू आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

२०८३ वैशाख २९ गते १६:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सांसदहरूले आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
  • प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले आधा जति कुर्सीहरू खाली रहेको र सभामुखले यसबारे बिचार गर्नुपर्ने बताए।

२९ वैशाख, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सांसदहरू आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘आज पनि यहाँ आधा जति कुर्सीहरू खाली छन्’ उनले भने, ‘यो सदन आउन मन लाग्दा आउने, आउन मन नलाग्दा नआएपनि हुने हो वा के हो ? यो विषयमा सभामुखज्यूले बिचार गर्नुहोला ।’

हर्क साम्पाङ
सदनमा हर्क साम्पाङको प्रश्न : ‘यो सरकारमा प्रधानमन्त्री छ कि छैन ?’

हर्क साम्पाङको प्रश्न– लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर चलाउँदा सरकार कहाँ लुक्यो ?

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘प्रधानमन्त्रीले देशलाई दुर्घटनातिर लैजाँदै हुनुहुन्छ’

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा हर्क साम्पाङ असन्तुष्ट, उपसभामुखसँग रुष्ट

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

