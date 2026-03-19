News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सांसदहरूले आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
- प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले आधा जति कुर्सीहरू खाली रहेको र सभामुखले यसबारे बिचार गर्नुपर्ने बताए।
२९ वैशाख, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सांसदहरू आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘आज पनि यहाँ आधा जति कुर्सीहरू खाली छन्’ उनले भने, ‘यो सदन आउन मन लाग्दा आउने, आउन मन नलाग्दा नआएपनि हुने हो वा के हो ? यो विषयमा सभामुखज्यूले बिचार गर्नुहोला ।’
