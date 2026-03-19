एक चिनियाँ युवकसँग रुसी राष्ट्रपति पुटिनको २५ वर्षपछि पुनर्मिलन

२५ वर्षभन्दा बढी समयअघि राष्ट्रपतीय भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा पुटिनले १२ वर्षीय बालकसँग भेटेका थिए ।

२०८३ जेठ ६ गते १६:०९

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बुधबार चिनियाँ इन्जिनियर पेङ पाईसँग भेट गरेका छन् । २५ वर्षभन्दा बढी समयअघि राष्ट्रपतीय भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा पुटिनले १२ वर्षीय बालकसँग भेटेका थिए । तिनै बालक पाई अहिले ठूलो भएर इन्जिनियर भएका बेला पुटिनले आकस्मिक भेट गरेका हुन् ।

मंगलबार दुई दिने भ्रमणका लागि बेइजिङ आइपुगेका पुटिनले दियाओयुताई स्टेट गेस्टहाउसमा पेङलाई स्वागत गरे । पुटिनले पेङको रुसमा अध्ययन गर्ने निर्णयको प्रशंसा गर्दै यो कुरा आफ्नो लागि ‘अत्यन्तै खुसीको विषय’ भएको बताए ।

उनले पेङ दक्षिण चीनमा जन्मेको र त्यहाँको मौसम मस्कोभन्दा फरक हुने उल्लेख गर्दै पेङले त्यहाँ राम्रो र मैत्रीपूर्ण वातावरण पाएको आशा व्यक्त गरे ।

लामो हात मिलाएपछि दुवैले एक–अर्कालाई अङ्कमाल गरे । उपहार तथा स्मृति चिन्हहरूको आदान–प्रदान गरे र पुटिनले उनीहरूको पहिलो भेटको एउटा स्मरणार्थ तस्वीरमा हस्ताक्षर गरे ।

रुसी सरकारी सञ्चार माध्यम आरटीका अनुसार, उनीहरूको पहिलो भेट जुलाई २००० मा भएको थियो, जब पुटिन रुसी नेताको रूपमा आफ्नो पहिलो चीन भ्रमणका क्रममा ‘फर्बिडन सिटी’को भ्रमणपछि बेइजिङको बेइहाई पार्कमा अनपेक्षित रूपमा रोकिएका थिए ।

पार्कको भ्रमण आधिकारिक तालिकाको अंश थिएन र उक्त क्षेत्र खाली पनि गरिएको थिएन । आरटीकोे रिपोर्ट अनुसार, पुटिनले ड्युटीमा रहेका सशस्त्र प्रहरीहरूलाई छलेर अगाडि बढे र बालकलाई देखेका थिए ।

रुसी राष्ट्रपति पुटिन
सरकारलाई सांसद विश्वकर्माको चुनौती– यही कार्यकालमा जातीय विभेद अन्त्य होस्

सल्यानमा स्वास्थ्य संकट छ : सांसद मल्ल

एमाले सांसद राईको आरोप– सरकारलाई सिटको दम्भ छ

रास्वपा सचेतकको दाबी- संसद्को गरिमालाई अक्षुण्ण राख्न प्रतिबद्ध छौँ

रास्वपा महामन्त्रीलाई प्रश्न– संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कहिले ?

विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा सांसद गजुरेलका १० बुँदे सुझाव

सरकारलाई सुकुमवासीको प्रश्न : १५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

