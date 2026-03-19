+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले सांसद राईको आरोप– सरकारलाई सिटको दम्भ छ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १५:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्र राईले सरकार विधि र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत चलेको आरोप लगाएका छन्।
  • सांसद राईले सरकार बहुमतको दम्भ देखाएर शासन सञ्चालन गरिरहेको बताए।
  • उनले सरकारलाई लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति विश्वास नभएको र गणतन्त्रको नाममा भाषण मात्र भइरहेको टिप्पणी गरे।

६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्र राईले सरकार विधि र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत चलेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद राईले सरकार बहुमतको दम्भ देखाएर शासन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समाज र जनताको सेवाबाट नभई गैरराजनीतिक ढंगले आएको टिप्पणी पनि उनको थियो ।

‘सरकार विधिमा चलेन । सरकारलाई के दम्भ छ भने मसँग धेरै सिट छ यही सिटको दम्भमा पेलेर जान्छु भन्ने छ । त्यो पार्टीबाट हिजो समाजको निम्ति काम गरेको मान्छे कोही पनि आएको छैन । अहिले सरकार समाजसेवा र राजनीति ढंगले आएको सरकार होइन,’ राईले भने ।

सांसद राईले सरकारलाई लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति विश्वास नभएको आरोप लगाउँदै लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको बताए । साथै, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा भाषण मात्र भइरहेको तर मुलुक निर्माणका लागि ठोस आधार प्रस्तुत गर्न नसकिएको टिप्पणी उनको थियो ।

‘यो सरकारलाई लोकतन्त्रमा विश्वास पनि छैन । विधिको शासन उल्ट्याउन चाहान्छ । र हामीले ल्याएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा झण्डा फैल्याएर भाषण गरेर हिँडेका छन् । तर मुलुक बनाउने आधार खै त ?,’ राईले भने ।

नेकपा‍ एमाले राजेन्द्र राई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले सांसद बरालको आरोप– सरकारले सुकुमवासीको पेटमा लात हान्यो

एमाले सांसद बरालको आरोप– सरकारले सुकुमवासीको पेटमा लात हान्यो
कार्यालयको खोजीमा १० वर्षदेखि भौंतारिइरहेको एमाले

कार्यालयको खोजीमा १० वर्षदेखि भौंतारिइरहेको एमाले
एमालेको प्रश्न : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइमा हतारो किन ?

एमालेको प्रश्न : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइमा हतारो किन ?
ओलीले विद्याको सदस्यता किन खोसे, किन दिए ?

ओलीले विद्याको सदस्यता किन खोसे, किन दिए ?
गुण्डुमा एमाले सचिवालय बैठक

गुण्डुमा एमाले सचिवालय बैठक
एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, कार्यविभाजन मुख्य एजेण्डा

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, कार्यविभाजन मुख्य एजेण्डा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित