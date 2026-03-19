एमालेको प्रश्न : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइमा हतारो किन ?

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘उजुरीकर्ताको गुनासा सुन्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई बुझ्ने समय पनि छैन । यस्तो हतारो र अपारदर्शी निर्णयले समितिको गरिमामा पनि प्रश्न उठ्छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते ९:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइमा हतारो नगर्न सुझाव दिएको छ।
  • एमाले सांसद पद्मा अर्यालले उजुरी र कार्ययोजना अध्ययन आवश्यक भन्दै सुनुवाइमा हतार नगर्न भनिन्।
  • संसदीय सुनुवाइ समितिले आज उजुरीकर्तासँग छलफल गरी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ।

५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइमा हतारो नगर्न सुझाव दिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले उजुरी र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना अध्ययन आवश्यक पर्ने भन्दै सुनवाइमा हतार नगर्न सुझाव दिएकी हुन् ।

‘बैठकमा आउनुपूर्व ठानेको थिएँ आज उजुरी वितरण मात्रै हुन्छ । अर्को दिन अध्ययन गरेर छलफल होला । त्यसपछि सुनुवाइ होला । तर यहाँ आजै सबै भन्ने कुरा आयो । यति हतारो गर्नुपर्ने के चिज पर्यो ?’ अर्यालले प्रश्न गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘उजुरीकर्ताको गुनासा सुन्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई बुझ्ने समय पनि छैन । यस्तो हतारो र अपारदर्शी निर्णयले समितिको गरिमामा पनि प्रश्न उठ्छ ।’

संसदीय सुनुवाइ समितिको जारी बैठकमा उनीमाथि परेका उजुरीको विवरण र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्ययोजना सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । त्यसमा सदस्यहरुले धारणा राखिरहेका छन् ।

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार आज उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र आजै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइ गर्ने तयारी छ ।

२४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइ एक दिन पछि सार्न नेकपाको माग
