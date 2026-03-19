प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइ एक दिन पछि सार्न नेकपाको माग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मामाथिको संसदीय सुनुवाइ एक दिन पछि सार्न माग गरेका छन्।
- पुनले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा शर्मामाथि परेका उजुरी र कार्ययोजना अध्ययन गर्न समय माग्दै सुनुवाइ भोलि गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
- उनले संसदमा प्रिबजेट छलफल चलिरहेको र त्यसमा जानुपर्ने भएकाले सुनुवाइ भोलि सार्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।
५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मामाथिको संसदीय सुनुवाइ एक दिन पछि सार्न माग गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा शर्माउपर परेका उजुरी र उनका कार्ययोजना अध्ययन गर्न समय माग्दै पुनले सुनवाइ एक दिन पछि सार्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन् ।
शर्माको सुनुवाइ आजै गर्ने तयारी अनुसार समितिको बैठक बसिरहेको छ । अहिले शर्माउपर परेका १६ वटा उजुरी र उनका कार्ययोजना सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ ।
त्यसमा धारणा सांसद पुनले भने, ‘आज मज्जाले अध्ययन गरौं । भोलि बिहानबाट सुनुवाइ गरौं । पास गर्न बहुमत भए पुग्छ । यसकारण समस्या हुँदैन । पर्फेक्ट प्रक्रिया पुगेको देखियोस् ।’
उनले के निर्णय हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेको भन्दै त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्दा राम्रो हुने धारणा राखे ।
संसदमा प्रिबजेट छलफल चलिरहेकाले त्यहाँ पनि जानुपर्ने भएकाले भोलि सुनुवाइ गर्न पुनले माग गरे ।
