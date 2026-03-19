एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, कार्यविभाजन मुख्य एजेण्डा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते ८:२०

४ जेठ, काठमाडौं । नेताहरुको कार्यविभाजन लगायतका विषयमा छलफल गर्न एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दै छ ।

बैठक दिउँसो ३ बजे भक्तपुरको गुण्डुस्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बोलाइएको छ ।

बैठकबाट स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, जिल्ला इन्चार्जलगायत जिम्मेवारी बाँडफाँटका साथै विभागीय प्रमुख, उपप्रमुख र इन्चार्ज तोक्ने तयारी छ ।

११ औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको एमालेले नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको छैन । आजको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले कार्यविभाजनको प्रस्ताव पेस गर्ने र त्यसमाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने एमालेले जनाएको छ ।

आजको बैठकमा समसामयिक राजनीतिको विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

नेकपा‍ एमाले
एमालेमा हलचलको संकेत गर्ने बल्खुका दृश्यहरू
सरकारको अधिनायकवादविरुद्ध संगठित भएर आन्दोलनमा उत्रिन युवालाई पोखरेलको आह्वान
एमालेमा कार्यविभाजनको कार्ड
नीति तथा कार्यक्रम शब्द छन्, दृष्टि छैन : एमाले सांसद अर्याल
एमालेको प्रश्न : शासकीय स्वरुपबारे सरकारको धारणा के हो ?
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

