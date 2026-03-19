एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, कार्यविभाजन मुख्य एजेण्डा

४ जेठ, काठमाडौं । नेताहरुको कार्यविभाजन लगायतका विषयमा छलफल गर्न एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दै छ ।
बैठक दिउँसो ३ बजे भक्तपुरको गुण्डुस्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बोलाइएको छ ।
बैठकबाट स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, जिल्ला इन्चार्जलगायत जिम्मेवारी बाँडफाँटका साथै विभागीय प्रमुख, उपप्रमुख र इन्चार्ज तोक्ने तयारी छ ।
११ औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको एमालेले नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको छैन । आजको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले कार्यविभाजनको प्रस्ताव पेस गर्ने र त्यसमाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने एमालेले जनाएको छ ।
आजको बैठकमा समसामयिक राजनीतिको विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
