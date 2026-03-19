+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेको प्रश्न : शासकीय स्वरुपबारे सरकारको धारणा के हो ?

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, परिवर्तनको आन्दोलनमा रास्वपाको योगदान हेर्न नपाएको भन्दै उनले थपे, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लोकतन्त्र प्रतिको जिम्मेवारी र बफादारिता के हो ? यसप्रतिको दृष्टिकोण के हो ?’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १२:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले शासकीय स्वरुप स्पष्ट नगरेको भन्दै धारणा माग गरेको छ।
  • एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सरकारले स्वीकारेको हो कि होइन भनेर प्रश्न उठाएका छन्।
  • उनले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्ने भनिएको विषयमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको र संयोजकको चयनप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्।

३१ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेले शासकीय स्वरुपबारे सरकारको धारणा माग गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई स्पष्ट गर्न नसकेको भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले यस्तो माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी छ । आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई यो सरकारले स्वीकारेको हो कि होइन ?’

यसप्रति आफूहरूप्रति संशय रहेको उनले बताए । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, परिवर्तनको आन्दोलनमा रास्वपाको योगदान हेर्न नपाएको भन्दै उनले थपे, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लोकतन्त्र प्रतिको जिम्मेवारी र बफादारिता के हो ? यसप्रतिको दृष्टिकोण के हो ?’

यो विषयमा नीति तथा कार्यक्रम प्रष्ट नभएको र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्ने भनिएको उनले बताए ।

‘आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरीकन संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कुराले के कुरा संकेत गर्दैछ ?’ उनले थप ‘अझ सुनिँदैछ– यो बहसपत्रको संयोजक हिजो कुनै बेलामा राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेलाई तोकिएको छ ।’

हजारौं शहीदहरूले बलिदानी गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको ख्याल गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । यसलाई सामान्य नठान्न सरकार र रास्वपालाई उनको आग्रह छ ।

नेकपा‍ एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
बादलले बोलेका कुन–कुन शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटे ?

बादलले बोलेका कुन–कुन शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटे ?
गणेश पराजुली र रमेश प्रसाईंको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन एमालेको माग

गणेश पराजुली र रमेश प्रसाईंको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन एमालेको माग
बालेन सम्झिँदै क्षितिज थेबेले सुनाए ताप्लेजुङ डायरी

बालेन सम्झिँदै क्षितिज थेबेले सुनाए ताप्लेजुङ डायरी
संसद्‍मा रास्वपा–एमाले आमनेसामने

संसद्‍मा रास्वपा–एमाले आमनेसामने
एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको विवाद साम्य, रावलले गरे आत्मालोचना

एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको विवाद साम्य, रावलले गरे आत्मालोचना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित