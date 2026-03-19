राजविराज नगरपालिकाको योजना शाखाबाट ल्यापटप चोरेको आरोपमा एकजना पक्राउ

- सप्तरी राजविराज नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट ल्यापटप चोरी गरेको आरोपमा २० वर्षीय आदित्य राउतलाई पक्राउ गरिएको छ।
- राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित कार्यालयको योजना शाखाको कोठाको ताल्चा फुटाएर चोरी गरेको आरोप राउतमाथि लागेको छ।
- सप्तरी जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ।
४ जेठ, सप्तरी । राजविराज नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट ल्यापटप चोरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का २० वर्षीय आदित्य राउत पक्राउ परेका हुन् ।
राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित कार्यालयको योजना शाखाको कोठाको ताल्चा फुटाएर ल्याटप लगायतका समान चोरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
घटनापछि फरार रहेका राउतलाई पक्राउ गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी डम्बरबहादुर पुरीले जानकारी दिए ।
