मदुरो निकट भेनेजुएलाका एक पूर्वमन्त्रीलाई अमेरिका बुझाइयो

पूर्वमन्त्री साब फेब्रुअरीमा काराकसमा भेनेजुएला र अमेरिकी अधिकारीको संयुक्त अपरेसनमा पक्राउ परेको भनिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १८:२३

३ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकामा बन्दी रहेका भेनेजुएलाका अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मदुरोका एक निकट पूर्वमन्त्रीलाई पनि अमेरिकालाई बुझाइएको छ । पूर्वउद्योगमन्त्री एलेक्स साबलाई भेनेजुएलाको राजधानी काराकसबाट अमेरिकालाई बुझाइएको समाचार आएका छन् ।

समाचारअनुसार उनी भेनेजुएलाका धनी व्यवसायी पनि मानिन्छन्, जो कोलम्बियामा जन्मिएका थिए । मदुरो शासनकालमा उनी राष्ट्रपति सबैभन्दा निकट मन्त्री मानिन्थे ।

पूर्वमन्त्री साब फेब्रुअरीमा काराकसमा भेनेजुएला र अमेरिकी अधिकारीको संयुक्त अपरेसनमा पक्राउ परेको भनिएको छ । जनवरीमा अमेरिकाले काराकासमा सैन्य हमला गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति मदुरोलाई नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो देश लगेको थियो ।

अहिले पूर्व मन्त्री साबलाई अमेरिका किन लगियो ? उनीमाथि लागेको आरोप के हो ? भन्ने खुलाइएको छैन ।

निकोलस मदुरो भेनेजुएला
जेनेभा पुगेर भेनेजुएलाका विदेशमन्त्रीले मागे मदुरोको रिहाइ

मदुरो गिरफ्तारीबारे भेनेजुएलाकी राष्ट्रपतिको दाबी : १५ मिनेटभित्र भनेको नमानेको भए मारिन्थ्यौं

कस्तो छ निकोलस मदुरोको अवस्था ? के गरिरहेछ अमेरिका ?

भेनेजुएला–अमेरिका तनाव : नरम शब्दमा नेपालको प्रष्ट सन्देश

भेनेजुएलाको राष्ट्रपति भवन नजिक चल्यो गोली

ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी हस्तक्षेपको लामो कथा

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

