मदुरो गिरफ्तारीबारे भेनेजुएलाकी राष्ट्रपतिको दाबी : १५ मिनेटभित्र भनेको नमानेको भए मारिन्थ्यौं

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ११ गते ७:२०

११ माघ, काठमाडौं । भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा अमेरिकी सेनाले आफ्नो मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूलाई अमेरिकाको माग पूरा गर्न वा मृत्यु रोज्न १५ मिनेटको समय दिएको दाबी गरेकी छन् ।

‘राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरेको पहिलो मिनेटदेखि नै धम्कीहरू सुरु भएका थिए। उनीहरूले डियोस्डाडो (गृहमन्त्री), जर्ज (कार्यवाहक राष्ट्रपतिका भाइ तथा कङ्ग्रेस अध्यक्ष) र मलाई जवाफ दिन १५ मिनेटको समय दिएका थिए, अन्यथा हामीलाई मार्ने धम्की दिएका थिए,’ उनले भनिन्।

अमेरिकी आक्रमणको सात दिनपछि भेनेजुएलामा भएको दुई घण्टा लामो बैठकको एउटा ‘लिक’ भएको भिडियो रेकर्डिङमा रोड्रिगेजले आफ्नो प्राथमिकता ‘राजनीतिक शक्ति जोगाउनु’ रहेको बताएकी सुनिन्छ।

स्थानीय पत्रकारहरूको समूह ‘ला होरा डे भेनेजुएला’ ले प्राप्त गरेको उक्त भिडियोले अमेरिकाले मदुरोलाई हटाएपछि बाँकी रहेका सत्तापक्षका सदस्यहरू कसरी पुनः नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ।

मदुरो पक्राउ पर्नुअघि रोड्रिगेज र उनका भाइले ट्रम्पसँग सहकार्य गर्ने वाचा गरेको रिपोर्टहरू आएका थिए। तर, भिडियोमा सत्ताका बाँकी सदस्यहरू आफूलाई ‘गद्दार’ को छाप लाग्ने डरले चिन्तित देखिन्छन्। रेकर्डिङमा रोड्रिगेजले ‘यस्तो परिस्थितिमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्दा पीडा भएको’ उल्लेख गरेकी छन् ।

वास्तवमा, उनले अमेरिकी सशस्त्र बलले आफूहरूलाई ‘मदुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसको’ अपहरण नभई हत्या गरिएको बताएको दाबी गरिन्। जवाफमा उनले आफू, आफ्नो भाइ र क्याबेलो पनि ‘त्यस्तै नियति भोग्न तयार रहेको’ बताएको उल्लेख गरिन्।

‘म तपाईँहरूलाई भन्छु, हामी आज पनि त्यो अडानमा कायम छौँ, किनकि धम्की र ब्ल्याकमेल निरन्तर भइरहेको छ। हामीले धैर्यता र रणनीतिक विवेकका साथ स्पष्ट उद्देश्य लिएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

उनले शान्ति कायम गर्ने, बन्धकहरूको उद्धार गर्ने र राजनीतिक शक्ति जोगाउने तीनवटा लक्ष्यहरू पनि अगाडि सारेकी छिन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना मागहरू पूरा गरेको भन्दै रोड्रिगेजको प्रशंसा गरेका छन्। यद्यपि, रोड्रिगेजले भने आफूले ‘निरन्तरको धम्की र ब्ल्याकमेल’ का कारण मात्र त्यसो गरिरहेको बताएकी छिन्।

जनवरीमा ट्रम्पले ‘द एटलान्टिक’ सँग कुरा गर्दै रोड्रिगेजले सही कदम नचाले ‘उनले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ, जुन सायद मदुरोको भन्दा पनि बढी हुनेछ’ भनेका थिए ।

तर, इतिहासकार तथा राजनीतिक विश्लेषक मार्गरिटा लोपेज मायाले ‘द गार्डियन’ लाई बताएअनुसार यो रोड्रिगेजले आफ्नो बचाउका लागि बनाएको एउटा कथा मात्र हुन सक्छ। ‘किनकि मदुरोलाई हटाउने कुरा आन्तरिक मिलोमतोबिना सम्भव थिएन भन्ने सबैलाई थाहा छ,’ उनले भनिन्।

मदुरोको गिरफ्तारीपछि भेनेजुएला सरकारले अमेरिकाको विरुद्धमा बोले पनि ट्रम्पका सबै मागहरू पालना गरिरहेको छ। मदुरोपछि उप-राष्ट्रपति रोड्रिगेज सत्तामा आएकी हुन्, जसलाई ट्रम्पले भेनेजुएलाको प्रचुर तेल भण्डारमा वासिङ्टनको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सर्तमा समर्थन गरेका थिए ।

यसै हप्ता ट्रम्पले उनको नेतृत्व ‘धेरै बलियो’ रहेको भन्दै प्रशंसा गरे र भेनेजुएलाको कच्चा तेलबाट हिस्सा लिएपछि संयुक्त राज्य अमेरिका ‘अझ धनी’ हुने बताए ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

निकोलस मदुरो
