फ्रान्समा १५ वर्षमुनिका बालबालिकामाथि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध छिट्टै

११ माघ, पेरिस । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले १५ वर्षमुनिका बालबालिकामाथि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने प्रतिबद्धतालाई शनिबार दोहोर्याएका छन् ।
‘मैले सरकारलाई द्रुत प्रक्रियालाई सक्रिय गर्न भनेको छु ताकि यो सकेसम्म चाँडो पार गर्न सकियोस्,’ उनले बीएफएम टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको आफैंले रेकर्ड गरेको भिडियोमा भनेका छन् ।
भिडियोमा उनले यसलाई अर्को शैक्षिक सत्र (सेप्टेम्बर) को सुरुदेखि लागू गर्न चाहेको बताएका छन् ।
फ्रान्सका सांसदहरूले यस्तो प्रतिबन्धको लागि विधेयकमा बहस गरिरहेका छन् । इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युबजस्ता लोकप्रिय र लत लाग्ने प्लेटफर्म बन्द गरेर १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने अस्ट्रेलिया गत महिना पहिलो देश बनेको थियो।
उनीहरूको विधेयकको मस्यौदा सोमबार फ्रान्सेली संसदमा पेश गरिनेछ।
१५ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा प्रतिबन्धको साथसाथै म्याक्रोँले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई मोबाइल फोन राख्न प्रतिबन्ध लगाउने कुराको पनि समर्थन गरे ।
‘हाम्रा बालबालिका र हाम्रा किशोरकिशोरीको दिमाग बेच्न वा चलाउनका लागि होइन, अमेरिकी प्लेटफर्मले चलाएका छैनन्, चिनियाँ अल्गोरिदमले पनि दिएको छैन,’ राष्ट्रपति म्याक्रोँले भने ।
-एएफपीबाट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4