+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सामाजिक सञ्जालका पोस्ट भएका ९८ सामग्री हटाउँदै निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएका विभिन्न ९८ वटा कन्टेन हटाउन सम्बन्धित कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ९ गते १५:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएका ९८ वटा कन्टेन हटाउन सम्बन्धित कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ।
  • निर्वाचन आयोगका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले मिस इन्रफरमेसन र डिस इन्फरमेसन भएकाले कारबाहीका लागि पत्रमचार गरिएको बताए।
  • निर्वाचन आयोगले फ्याक्ट चेकका लागि एउटा निजी कम्पनीसँग साझेदारी गरी आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ।

९ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएका विभिन्न ९८ वटा सामग्री हटाउन सम्बन्धित कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार मिस इन्रफरमेसन र डिस इन्फरमेसन भएकाले ति कन्टेन हटाउनका लागि पत्रमचार गरिएको हो ।

‘९८ वटा कन्टेट कारबाहीका लागि लेखेर पठाएका छौं । तत निकायबाट हामी यो गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।

तर, के कस्ता कन्टेट हटाउन भनिएको हो उनले खुलाएनन् ।

तथापि, पाठकलाई गलत सूचना नपुगोस् भनेर आयोग गलत सूचना रोक्न सक्रिय रहेको उनले बताए । फ्याक्ट चेकका लागि एउटा निजी कम्पनीसँग समेत साझेदारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगमा आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि कार्यदल नै बनाएर काम गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको विषय समेत आचारसंहिताभित्र पर्दछ । आचारसंहिता उल्लघंन हुने गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नहुने लगायतका विषय रहेका छन् ।

 

निर्वाचन आयोग सामाजिक सञ्जाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘स्वतन्त्र उम्मेदवारले रोजेकै चुनाव चिह्न पाउँछ भन्ने हुँदैन’

‘स्वतन्त्र उम्मेदवारले रोजेकै चुनाव चिह्न पाउँछ भन्ने हुँदैन’
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : आज उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिंदै

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : आज उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिंदै
यी पाँच उम्मेदवारविरुद्ध आयोगमा पर्‍यो उजुरी

यी पाँच उम्मेदवारविरुद्ध आयोगमा पर्‍यो उजुरी
निर्वाचन आयोगमा ‘कल सेन्टर’ सञ्चालन

निर्वाचन आयोगमा ‘कल सेन्टर’ सञ्चालन
प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त पदमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचनको मिति तोक्छौं : आयोग

प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त पदमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचनको मिति तोक्छौं : आयोग
रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवार, मुस्ताङ र मनाङमा कम

रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवार, मुस्ताङ र मनाङमा कम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित