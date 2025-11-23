जेनेभा पुगेर भेनेजुएलाका विदेशमन्त्रीले मागे मदुरोको रिहाइ

११ फागुन, काठमाडौं । भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री यभान गिल पिन्टोले अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरो दम्पत्तिको रिहाइको माग गरेका छन् । सोमबार जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै विदेशमन्त्री गिलले पूर्वराष्ट्रपति मदुरो र उजकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसको रिहाइको माग गरेका हुन् ।
सन् २०१३ देखि सत्तामा रहेका मदुरोलाई अमेरिकी सेनाले दुई महिनाअघि राजधानी काराकसस्थित निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । ६३ वर्षीय मदुरोमाथि अमेरिकाले लागुऔषध ओसारपसारको आरोप लगाएको छ ।
‘सन् २०२६ जनवरी ३ पछि भेनेजुयला एक चरम गम्भीरताको मोडमा परिणत भएको छ । हाम्रो देशविरुद्ध गैरकानुनी सैन्य कारबाहीका कारण १०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने मदुरो र उहाँकी पत्नीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा हिरासतमा राखिएको छ,’ विदेशमन्त्रीले गिलले भने ।
कराकासमाथिको आक्रमण र त्यसपछि भेनेजुयलाका राष्ट्रपति अपहरणका बाबजुद पनि भेनेजुएलाले अमेरिकासँगको मतभेद सुल्झाउन कूटनीतिक च्यानल खोल्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘अधीनताबाट नभई राज्यहरूको सार्वभौम समानता र डरको माध्यमबाट नभई विश्वासका साथ एक मात्र सभ्य तथा न्यायिक मार्ग राष्ट्रहरूबीच संवाद हो,’ उनले भने ।
