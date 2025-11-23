+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनेभा पुगेर भेनेजुएलाका विदेशमन्त्रीले मागे मदुरोको रिहाइ

कराकासमाथिको आक्रमण र त्यसपछि भेनेजुयलाका राष्ट्रपति अपहरणका बाबजुद पनि भेनेजुएलाले अमेरिकासँगको  मतभेद सुल्झाउन कूटनीतिक च्यानल खोल्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते २१:३२

११ फागुन, काठमाडौं ।  भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री यभान गिल पिन्टोले अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरो दम्पत्तिको रिहाइको माग गरेका छन् । सोमबार जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै विदेशमन्त्री गिलले पूर्वराष्ट्रपति मदुरो र उजकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसको रिहाइको माग गरेका हुन् ।

सन् २०१३ देखि सत्तामा रहेका मदुरोलाई अमेरिकी सेनाले दुई महिनाअघि राजधानी काराकसस्थित निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । ६३ वर्षीय मदुरोमाथि अमेरिकाले लागुऔषध ओसारपसारको आरोप लगाएको छ ।

‘सन् २०२६ जनवरी ३ पछि भेनेजुयला एक चरम गम्भीरताको मोडमा परिणत भएको छ । हाम्रो देशविरुद्ध गैरकानुनी सैन्य कारबाहीका कारण १०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने मदुरो र उहाँकी पत्नीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा हिरासतमा राखिएको छ,’ विदेशमन्त्रीले गिलले भने ।

कराकासमाथिको आक्रमण र त्यसपछि भेनेजुयलाका राष्ट्रपति अपहरणका बाबजुद पनि भेनेजुएलाले अमेरिकासँगको  मतभेद सुल्झाउन कूटनीतिक च्यानल खोल्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘अधीनताबाट नभई राज्यहरूको सार्वभौम समानता र डरको माध्यमबाट नभई विश्वासका साथ एक मात्र सभ्य तथा न्यायिक मार्ग राष्ट्रहरूबीच संवाद हो,’ उनले भने ।

निकोलस मदुरो भेनेजुएला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मदुरो गिरफ्तारीबारे भेनेजुएलाकी राष्ट्रपतिको दाबी : १५ मिनेटभित्र भनेको नमानेको भए मारिन्थ्यौं

मदुरो गिरफ्तारीबारे भेनेजुएलाकी राष्ट्रपतिको दाबी : १५ मिनेटभित्र भनेको नमानेको भए मारिन्थ्यौं
कस्तो छ निकोलस मदुरोको अवस्था ? के गरिरहेछ अमेरिका ?

कस्तो छ निकोलस मदुरोको अवस्था ? के गरिरहेछ अमेरिका ?
भेनेजुएला–अमेरिका तनाव : नरम शब्दमा नेपालको प्रष्ट सन्देश

भेनेजुएला–अमेरिका तनाव : नरम शब्दमा नेपालको प्रष्ट सन्देश
भेनेजुएलाको राष्ट्रपति भवन नजिक चल्यो गोली

भेनेजुएलाको राष्ट्रपति भवन नजिक चल्यो गोली
ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी हस्तक्षेपको लामो कथा

ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी हस्तक्षेपको लामो कथा
भेनेजुएलाकी पत्रकार ब्राजोन : नागरिकहरू मदुरो पक्राउ परेकोमा खुसी छन्

भेनेजुएलाकी पत्रकार ब्राजोन : नागरिकहरू मदुरो पक्राउ परेकोमा खुसी छन्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित