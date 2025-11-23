+
मिथिला मध्यमा परिक्रमा सामाजिक एकताको प्रतीक : मुख्यमन्त्री यादव

मिथिला क्षेत्रको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको धारणा थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते २१:५१

११ फागुन, धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मिथिला मध्यमा परिक्रमाले मिथिलाको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पहिचानलाई थप सुदृढ बनाएको बताएका छन् । सोमबार मिथिला मध्यमा परिक्रमाका क्रममा महोत्तरीस्थित कञ्चनवन बासामा आयोजित अध्यात्मिक होली विशेष उत्सवमा मुख्यमन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् । ्

मुख्यमन्त्री यादवले होली पर्वलाई आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट मनाउने परम्पराले समाजमा सकारात्मक ऊर्जा र नैतिक मूल्य मान्यताको प्रवर्द्धन गर्ने धारणा राखे । मिथिला क्षेत्रको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको धारणा थियो ।

मुख्यमन्त्री यादवले परिक्रमामा सहभागी साधुसन्त, श्रद्धालु तथा स्थानीयवासीको सक्रिय सहभागिताले प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा विभिन्न धार्मिक अगुवा, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा श्रद्धालुहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । –रासस

मध्यमा परिक्रमा मिथिला मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव होली पर्व
ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
