कुलमान भन्छन्- कतिपय क्षेत्र अझै अँध्यारा छन्, त्यसैले राजनीतिमा आएँ

११ फागुन, धरान । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशका कतिपय ठाउँ अझैँ अँध्यारोमा रहेको बताउँदै सोही कारण आफू राजनीतिमा आएको बताएका छन् । सोमबार सुनसरी-१ मा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घिसिङले यस्तो बताएका हुन् ।
‘देशका धेरै स्थानमा अझै ऊर्जाको पर्याप्त पहुँच छैन । कतिपय क्षेत्रमा अँध्यारो अवस्था छ,’ अध्यक्ष घिसिङले भने, ‘ऊर्जा विकास र वितरण प्रणाली विस्तार, लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै देशलाई उज्यालोतर्फ लैजान वैकल्पिक राजनीतिक सोच आवश्यक ठानेर हाम्रो पार्टी र म चुनावमा आएका छौँ ।’
फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई देश परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिइदिन पनि उनले मतदातासँग आग्रह गरे । ‘जनताले जिम्मेवारीपूर्वक सही नेतृत्व चयन गर्ने समय आएको छ । सही व्यक्ति, सही स्थानमा पुगे विकासले गति लिन्छ । नेपाललाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजान पनि सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ,’ अध्यक्ष घिसिङले भने ।
जलस्रोतको व्यवस्थापन नै देश समृद्धिको मुख्य आधार भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष घिसिङले नदी तथा जलाधार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
