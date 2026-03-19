News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका तय भइनसकेको बताए।
- सरकारले मन्त्रीहरुलाई कार्यविभाजन गरेर संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने तालिका बनाइरहेको जानकारी उनले दिए।
- मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिने गरी कार्यविभाजन गरिएको उनले उल्लेख गरे।
६ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका तय भइनसकेको बताएका छन् ।
बुधबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधनबारे प्रश्न गरेका थिए ।
सो प्रश्नको जवाफका क्रममा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको तालिका भनेर आउनेभन्दा पनि तयारी अनुसार आउँछ । सरकारले संसदमा उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिनेगरी तयारी गरिरहको भन्ने जानकारी प्राप्त छ ।’
सरकारले मन्त्रीहरुलाई कार्यविभाजन गरेर संसदमा जवाफ दिने तालिका बनाइरहेको जानकारी पनि आफूले पाएको चाहिँ उनले बताए । मन्त्रीहरूले सम्बन्धीत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिनेगरी कार्यविभाजन गरिएको समेत उनले बताए ।
‘मूलत: सरकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ संसदमा सरकारले दिने हो । द त्यसको आधारमा सरकारले मन्त्रीहरुलाई कार्यविभाजन गरेर संसदमा जवाफ दिने तालिका बनाइराखेको छ,’ उनले भने, ‘केही मन्त्रीहरुको आजभोलिको तालिमा परेको भन्ने पनि मैले जानकारी पाएको छु । संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ संसदमा आउाछ । सोहीअनुसार सरकारले तयारी गरिराखेको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4