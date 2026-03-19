‘प्रधानमन्त्री यो संसदीय प्रणालीमा बस्न चाहनुहुन्न’

यही संवैधानिक प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेनको व्यवहार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको जस्तो देखिन्छ । सरकारले संविधान संशोधन अहिले होइन, एक वर्ष पछि प्रदेश र स्थानीय चुनाव पछि साँच्चै संविधान संशोधनको प्रयत्न गर्नसक्छ । प्रधानमन्त्रीको सबै कार्यशैली हेर्दा खेरि उहाँ यो संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्री भएर बस्न चाहनुहुन्न ।

कृष्ण खनाल कृष्ण खनाल
२०८३ जेठ ३ गते २१:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्राध्यापक कृष्ण खनालले संविधान संशोधनको गम्भीर प्रयास प्रदेश र स्थानीय चुनावपछि हुने बताए ।
  • संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र संवैधानिक आयोगहरूको पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
  • संविधान निर्माता थोरै भए पनि संविधानको अभ्यास गरी सत्तामा पुगेका धेरै सांसदहरू संसद्मा रहेका छन् भन्ने तथ्य बताए ।

अमेरिकाको संविधान बनेको २०० वर्ष नाघिसकेको छ । आज पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भएर संविधान कायम छ ।

कयौं जेनेरेसन पार भएर गइसक्यो । नजिकको उदाहरण भारतको संविधान बनेको ७५ वर्ष नाघ्यो ।

त्यही संविधानमा टेकेर ठूलो बहुमतसहित सत्तामा भारतीय जनता पार्टी छ । भारतको यो संविधान निर्माणको क्रममा भाजपा आधारभूत कुरासँग असहमत थियो । त्यतिखेर बीजेपी बनेको थिएन ।

जनसंघ थियो । जनसंघभन्दा अगाडि हिन्दु महासभा थियो । संसदीय प्रणालीप्रति भाजपा कतिपय विषयमा सहमत थिएन । त्यही संविधानको आधारमा नरेन्द्र मोदी ३/३ पटक प्रधानमन्त्री बने । संविधान निर्माण भएको ७५ वर्षमा प्रधानमन्त्री मोदीले संविधानप्रतिको आस्था व्यक्त गरे ।

हाम्रो संविधान पनि निरन्तरता बोक्ने संविधान हो । यो संविधान कसैले पनि फाल्न सक्दैन । संविधानलाई गिजोल्न भने सक्ने छन् । त्यसबाट जोगिने कसरी भन्ने हो ।

अहिलेको संसद्मा संविधान निर्माता अत्यन्तै थोरै छन् । तर, यो संविधानको अभ्यास गरी यसको सुविधाहरू लिएर सत्तामा पुगेका मानिसहरू संसद्मा धेरै छन् । ५० वर्ष पछि यो संविधान निर्माता कहाँ पाउनु खोजेर ? पाइँदैन ।

संविधानमा पूर्णविराम र कमा किन राखियो ? संविधान निर्माताहरूलाई थाहा छ । पूर्णविराम र कमाको पनि विकल्प हुने थियो होला नि ! कुनै अक्षर वा अक्षरको अर्को विकल्प हुन्थ्यो होला । किन अर्को शब्द चयन नगरी त्यही शब्द राखियो ? यो संविधान बनाउनेहरू संसद्मा नभएपनि त्यसको निर्माताहरू सबै पार्टीमा छन् । एकपटक फेरि झकझक्याउन जरुरी छ ।

२०४७ सालको संविधानमा पछाडि भागमा एनेक्स सहित छुट्टै व्याख्यात्मक टिप्पणीको व्यवस्था थियो । त्यसलाई सन्दर्भका रुपमा लिने गरिन्थ्यो । अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणी किन छैन ? संवैधानिक समितिका ठेलीका ठेली प्रतिवेदन छन् ।

रास्वपालाई संविधान संशोधनको अवरोध एक वर्ष पछिको चुनावले फाल्नसक्छ । त्यो बीचमा अरु पार्टीहरूको स्थितिमा सुधार भएन भनेदेखि माथिल्लो सदनमा पनि बहुमत रास्वपाको हुनसक्छ ।

व्याख्यात्मक वा सन्दर्भ सामग्री हुन सक्दैन । त्यसकारण यी कुराहरू एकपटक हेर्नु जरुरी छ । अहिलेको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन कि जस्तो लाग्छ । पहिलाका संविधान निर्माताहरूसँगलाई पनि यो विषयमा छलफलको आवश्यक देख्छु ।

जेन्जी विद्रोह देखि नै अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने कुराहरु हुँदै आएका थिए । जेनजी अगुवाहरुले पनि भन्नुभएको थियो ।

यही संवैधानिक प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेनको व्यवहार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको जस्तो देखिन्छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितको आवश्यकता छैन भन्ने अभिव्यक्ति आएका छन् ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था हो भने संसद्मा हरेक पटक नगए पनि हुन्छ । तर यही प्रणालीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद्बाट बाहिर अलग हुन मिल्दैन ।

जसरी बालेन शाह काठमाडौँको महानगरको मेयरमा निर्वाचित हुन सक्नुभयो । त्यसरी, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा निर्वाचित हुन सक्नुहुन्छ ।

तर, हाम्रो संसदीय प्रणालीमा पार्टीबिना कोही पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन । बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका तीनवटै संस्थाको अधिकारका बारेमा पुनर्लेखन नगर्ने हो भने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने अथवा राष्ट्रपतिमा जाने भनेर मात्रै पुग्दैन ।

संविधान सभाको बेला पनि फ्रेन्च मोडेलको कार्यकारीमा जाने गरी छलफल भएका थिए । चेक एण्ड ब्यालेन्सको संस्थागत आधारहरू निर्माण नगरिकन कार्यकारीको लागि सम्भावना म देख्दिनँ ।

सरकारले संविधान संशोधन अहिले होइन, एक वर्षपछि प्रदेश र स्थानीय चुनावपछि साँच्चै संविधान संशोधनको प्रयत्न गर्नसक्छ ।

त्यतिखेर रोक्न सक्ने तागत अहिले संसद्मा भएका पार्टी हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो तागत कसरी कांग्रेस लगायतका दलले संचय गर्ने ? रास्वपालाई संविधान संशोधनको अवरोध एक वर्ष पछिको चुनावले फाल्नसक्छ । त्यो बीचमा अरु पार्टीहरूको स्थितिमा सुधार भएन भनेदेखि माथिल्लो सदनमा पनि बहुमत रास्वपाको हुनसक्छ ।

वास्तवमा अलिकति प्रतिष्ठा भएको मान्छे संवैधानिक सुनुवाईमा जाँदैन ।एकजना निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै कुनै राजदूत सिफारिस भएको योग्यता कसरी छुट्याउन सक्छ ? सांसद त जनप्रतिनिधिको हिसाबले चिनिन्छ ।

त्यतिबेला नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने, असहमति लेख्ने बाहेक कांग्रेस एमालेको के काम बाँकी रहन्छ र ? सरकारले अहिले संशोधनका लागि गरेको कुरा नाटक हो । साँच्चै संविधान संशोधनको गम्भीर प्रयत्न प्रदेशको निर्वाचन पछि आउन सक्दछ ।
अरु दलहरुले रणनीति त्यसै अनुसार बनाउनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको सबै कार्यशैली हेर्दा खेरि उहाँ यो संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्री भएर बस्न चाहनुहुन्न ।

 

यो निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत कसैको नआउने भनी संविधान संशोधनको कुरा ती दलले उठाएका हुन् । समानुपातिक प्रणाली व्यवस्थाको बारेमा बहस हुँदा पनि संलग्न थिएँ ।

राज्य पुनर्संरचना समितिमा त्यसबेला डाक्टर रामवरण यादवलाई १० पेजको अवधारणा पनि पेश गरेको थिएँ ।

त्यसबेला एउटा विचारमा संविधान सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको संयोजन हुनुपर्दछ भन्ने थियो । दोस्रो विचारमा राज्य पुनर्संरचना आयोग बन्नुपर्छ भन्ने थियो । आयोग बनाइएन ।

अहिले रास्वपामा सर्वाधिक प्रतिनिधि कुन समुदायको पर्छ ? प्रत्यक्षबाट एक जना दलित होइन आएको ? मधेसी समूदायबाट अलि धेरै आए तर सन्तुलन छैन ।

२०४८ सालको प्रतिनिधि सभा र अहिले रास्वपाबाट आएका १२५ हेरौं त । अहिले अझ बढी विभेद बढेको होला । समानुपातिक समाजभित्रको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न आएको हो । लोकतन्त्र भनेको प्रतिनिधिको शासन हो ।

प्रतिनिधि भनेको समाजको अनुहार प्रतिनिधित्व गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ । समाज जस्तो बनोट छ, त्यसको अनुहार संसदमा प्रतिविम्बित हुनुपर्दछ ।

प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकलाई अहिले रहेको तपाईं ११० बाट कम गर्नसक्नुहुन्छ । २० प्रतिशत भन्दा बढ्दा चाहिँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधि हुन सकेका समूह समूहहरूको प्रतिनिधिको लागि नै क्षेत्र सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।

महिलाको लागि कम्तिमा पनि पार्टीले आधा उम्मेदवार दिने गरी जानुपर्दछ । कांग्रेसले त्यो प्रारम्भ गर्नुस् । के नै फरक पर्छ र ?

१२–१५ प्रतिशत दलित उम्मेदवार राख्नु तोक्नुस् । त्यसैगरी जनजाति, मधेसीको अनुपात अनुसार उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अलिकति तलमाथि गर्दा मधेस अर्कै किसिमबाट अगाडि आउँछ । बालेनले मधेस जोगाएर जोगिँदैन त्यतिखेर । मधेस कसरी बन्यो हिजो ? मधेस आन्दोलन किन निर्माण भयो ? संघीयतासँग मानिसको सेन्टिमेन्ट कसरी जोडिएको छ । ती कुरा कुरालाई चलाउने बित्तिकै राजनीति सम्हाल्न यहाँको यो संसद्को बहुमतले सक्दैन ।

जनता जागिसकेपछि संसद्को बहुमत निर्णायक नहुने कांग्रेस र एमालेको हिजोको सरकार भएकै बेला थाहा भएको हो । त्यसमा अहिलेको संसद्मा त अपवाद हुन सक्दैन ।

संवैधानिक परिषद् आवश्यक छैन । २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान हुँदै यो संविधान आइपुग्दा संवैधानकि परिषद्को व्यवस्थामा गढबढ भयो । संवैधानिक परिषद्को मर्म विपरीतको व्यवस्था गरिएको छ । एउटै व्यक्तिको पटक-पटक सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त छैन ।

संवैधानिक आयोगहरूमा अख्तियार दूरुपयोग आयोग दुश्मन साँध्ने मात्रै काममा प्रयोग भएको छ । नियुक्ति प्रक्रियाका दोषी राजनीतिक दलहरू छन् । हिजो महेन्द्रले पञ्चायत आफ्नो प्रशासनलाई कायम गर्ने किसिमबाट बनाएको संवैधानिक आयोगको त्यहि नियुक्ति परम्परा हामीले कायम राख्यौं ।

एउटा सामान्य नागरिक अनि सचेत नागरिक त्यसको नेतृत्व किन गर्न सक्दैन ? नागरिकको विवेकलाई त्यहाँ समाप्त गरेका छौं । अनि, प्रशासनलाई पैतालामा हाल्दिएका छौं । धेरैवटा संवैधानिक आयोग पनि चाहिँदैन ।

मानव अधिकार आयोगले अहिलेसम्म केहि न केहि साख जोगाएको छ । के त्यस्तै अरु आयोगहरू होलान् ? आयोगको बारेमा अलिकति पुनर्विचार गर्नुपर्दछ ।

न्यायपरिषद्ले व्यक्तिको योग्यता हेरेर सिफारिस गरेको हुन्छ । पटक पटक सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्दछ ।

संवैधानिक संसदीय सुनुवाई वास्तवमा अलिकति प्रतिष्ठा भएको मान्छे संवैधानिक सुनुवाईमा जाँदैन ।

एकजना निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै कुनै राजदूत सिफारिस भएको योग्यता कसरी छुट्याउन सक्छ ? सांसद त जनप्रतिनिधिको हिसाबले चिनिन्छ ।

आफ्नो भूमिका भएन भनेर उपराष्ट्रपतिको सँधै गुनासो छ । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ निलम्बन गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदलाई त्यति सजिलो गरि निलम्बन गर्ने व्यवस्था राख्न हुँदैन ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्यालय जान पाउने तर सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था राखे गरे भयो ।

(नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्न गठित विज्ञ समिति’ले आइतबार राखेको कार्यक्रममा प्राध्यापक कृष्ण खनालले राखेको विचारको सम्पादित अंश)

असार १५ सम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा परेन प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम

अझै सहज भएन चिया निर्यात, प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग

बजेट ल्याउने तयारीबीच प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच भेटवार्ता

संसद्ले खोजिरह्यो प्रधानमन्त्री

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

सभामुखले तोके नीति–कार्यक्रममाथिका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने दिन

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

