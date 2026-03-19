कांग्रेस केन्द्रीय लेखा समितिमा थप तीन सदस्य मनोनीत, को-को परे ?

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते २०:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय लेखा समिति सदस्यमा दिलिप ढुंगाना, रमेश नेपाल र पदम भट्टराईलाई मनोनीत गरेको छ।
  • पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले विधान २०१७ को धारा ३८ को उपधारा (१) अनुसार तीन जना विषय विज्ञलाई मनोनीत गरेको बताउनुभयो।
  • कांग्रेसले भरतकुमार शाहको संयोजकत्वमा केन्द्रीय लेखा समिति गठन गरेको छ।

३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय लेखा समिति सदस्यमा थप तीन जनालाई मनोनीत गरेको छ ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम समितिमा तीन जना विषय विज्ञहरूलाई मनोनीत गरेका हुन् ।

मनोनीत हुनेमा दिलिप ढुंगाना (धनुषा), रमेश नेपाल (भक्तपुर) र पदम भट्टराई (गुल्मी) रहेको पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।

कांग्रेसले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भरतकुमार शाहको संयोजकत्वमा केन्द्रीय लेखा समिति गठन गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस
कांग्रेसको आश्वासन : आदिवासी जनजाति नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको सवाललाई सम्बोधन हुनेगरी पहल हुन्छ

गगनको गुनासो- पार्टी मिलाउने प्रयासै भएन भनिन्छ, गर्नु चाहिँ के पर्ने हो ?

का‍ंग्रेस व्यक्तिमुखी होइन, कार्यक्रममुखी बन्नुपर्छ : संविधानविद् अधिकारी

सानेपामा कांग्रेस सांसदलाई अभिमुखीकरण

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसले जेनजी अगुवासँग छलफल गर्ने

पूर्णबहादुरको टिप्पणी- गगन सिंगो कांग्रेसको सभापति बन्न सकेनन्, सानेपामै खुम्चिए

