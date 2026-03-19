पूर्णबहादुरको टिप्पणी- गगन सिंगो कांग्रेसको सभापति बन्न सकेनन्, सानेपामै खुम्चिए

‘विशेष महाधिवेशनको कारणले कांग्रेस ३८ सिटमा खुम्चियो, रास्वपा दुई तिहाई नजिक पुग्यो । त्यो नभएको भए देशको परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २ गते १६:१२

२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले गगन थापा सिंगो कांग्रेसको सभापति बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित जनामा ‘नेपाली कांग्रेस बृहत्तर एकता र भावी कार्यदिशा’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै खड्काले यस्तो बताएका हुन् ।

नेता खड्काले आफूलाई भेट्न आएका सभापति थापालाई सिंगो पार्टीको सभापति बन्न सुझाव दिएको पनि बताए । उनले अहिले पनि थापा सानेपाको मात्रै सभापति भएको टिप्पणी गरे ।

‘पार्टी विभाजनको डिलमा छ, म त्यो बाटोमा जान हुन्न भन्छु,’ केहीदिनअघि थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँगको भेटमा आफूले भनेको कुरा स्मरण गर्दै उनले भने, ‘तर पार्टी मिलाउने कि फुटाउने तपाईँहरूको जिम्मामा छ भनेको छु ।’ उनले अदालतले जिताएपछि आफूहरूले पनि थापालाई सभापति मानेको बताए ।

विशेष महाधिवेशनकै कारण कांग्रेस चुनावमा पराजित भएर ३८ सिटमा खुम्चिनुपरेको पनि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले टिप्पणी गरे ।

‘विशेष महाधिवेशनको कारणले कांग्रेस ३८ सिटमा खुम्चियो, रास्वपा दुई तिहाई नजिक पुग्यो । त्यो नभएको भए देशको परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो’, उनले भने ।

नेपाली काँग्रेस पूर्णबहादुर खड्का
