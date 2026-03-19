‘आबाट आमा २’ को मुख्य भूमिकामा निकिता अनुबन्धित

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १३:१२

काठमाडौं । चन्द्र पन्तको आगामी निर्देशकीय फिल्म ‘आबाट आमा २’ मा निकिता आचार्य अनुबन्धित भएकी छन् । यसैवर्ष प्रदर्शनमा आएको ‘श्री बुकुरो’बाट डेब्यू गरेकी आचार्यको यो दोस्रो कथानक हो ।

निर्मातासँग बिहीबार निकिताले लिखित सम्झौता गरेकी छन् । निर्देशक पन्तले मुख्य भूमिकामा निकितालाई अनुबन्धित गरिएको जानकारी सञ्चारकर्मीलाई दिए ।

यसअघि यो फिल्ममा पल शाह, आकाश श्रेष्ठ, विपना थापा, प्रदीप रावत, साइग्रेस पोखरेल, गजित विष्ट, नरेन खड्का अनुबन्धित भैसकेका छन् । ३० असोजदेखि फिल्म प्रदर्शनमा आउने जनाइएको छ ।

निकिता आचार्य
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको ‘ओभरटाइम’ भत्ता सुनिश्चित

ललितपुर महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गर्छ : चिरिबाबु

टेक्सस र बंगालमा एकैसाथ उर्लिएको आप्रवासी-विरोधी राजनीति

गुल्मीमा कांग्रेसका दुई वडाध्यक्ष लागे रास्वपातिर, पद रिक्त

‘डोनाल्ड ट्रम्प’ उपनाम पाएको भाइरल राँगो बलिबाट जोगियो

सहकारीलाई मनपरी कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न दिइनु गलत : जाँचबुझ आयोग

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

