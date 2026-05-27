+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
विचार :

कस्तो होला दुई तिहाइ सरकारको पहिलो बजेट ?

वित्तीय जनविश्वास र औद्योगिक जगलाई वास्तविक रूप दिन आगामी बजेटको वे फर्वार्ड भनेको दुई-तिहाइको राजनीतिक शक्तिलाई वितरणमुखी लोकप्रियतामा होइन, कठोर वित्तीय अनुशासन र परिणाममुखी योजनामा लगाउनु हो ।

0Comments
Shares
राजन कुमार झा राजन कुमार झा
२०८३ जेठ १४ गते १३:२४

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा नागरिकले करिब दुई-तिहाइ बहुमत सुम्पिएपछि देश अहिले एउटा बलियो सरकारको नेतृत्वमा छ । यही शक्तिशाली पृष्ठभूमिमा आउन लागेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट यो सरकारका लागि परीक्षामात्र होइन, लामो समयको नीतिगत अन्योल र शिथिल बजारका कारण निराश बनेका उपभोक्ता, निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामाझ नयाँ आशा भर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।

संसद्को अनुकूल अंकगणितका कारण सरकारलाई पुराना बाधक कानुनहरू संशोधन गर्न वा नयाँ आर्थिक दृष्टिकोण लागु गर्न कुनै राजनीतिक अवरोध छैन । त्यसैले १५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेटको बनोट, यसको कार्यदिशा र अहिलेको असहज परिस्थितिमा समग्र अर्थतन्त्रले राखेको वास्तविक अपेक्षालाई यहाँ नजिकबाट केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

एकातिर इरान–इजरायल द्वन्द्व जस्ता भूराजनीतिक बाछिटा र अर्कातिर आन्तरिक संरचनागत कमजोरीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रले यस पटक सरकारबाट ठोस नतिजा र लगानीको अभयदान खोजेको छ । अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम थुप्रिए तापनि निजी क्षेत्रमा व्यावसायिक आँट पलाउन सकेको छैन, जसले बजारभित्रको गहिरो अलमल र संशयलाई नै उजागर गरेको देखिन्छ ।

महँगी र खस्किँदो क्रयशक्तिले पिल्सिएका नागरिकलाई तत्काल राहत दिँदै स्वदेशी उद्योगहरूलाई ढाडस सहित आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँडाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । त्यसैले खस्किएको व्यावसायिक मनोबल फर्काउन करका दरहरूमा व्यावहारिक सुधार र सार्वजनिक खर्चमा कठोर अनुशासन नै यस पटकको मुख्य प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्छ ।

यही धरातल बुझेर राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार करिब ७२ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको अवस्थामा यो सिलिङ अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षमतासँग मेल खान्छ । चालु वर्ष सुरुवाती विनियोजन भन्दा कम गरेर तोकिएको यो सीमाले सरकार यस पटक सस्तो लोकप्रियताभन्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने वास्तविक धरातलमा उभिन खोजेको स्पष्ट संकेत गर्छ, जसले नीति र साधनबीच बलियो सन्तुलन कायम गर्ने छ ।

समष्टिगत आर्थिक चुनौती र नीतिगत सुधार मार्गचित्र

आगामी बजेटको मुख्य चुनौती सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वबीच सन्तुलन मिलाउनु हो । एक दशकदेखि ठूलो बजेट घोषणा गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने रोग कायमै छ । आव २०७४/७५ को पहिलो संघीय बजेटदेखि नै सुरु भएको विनियोजन र वास्तविक खर्चबीचको खाडल राजनीतिक अस्थिरता, कोभिड, आयात नियन्त्रण र कमजोर राजस्वका कारण झन् गहिरियो ।

चालु आव पनि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट बीचमै १६ खर्ब ८८ अर्बमा झारिनु यसैको निरन्तरता हो । चालु वर्षको प्रक्षेपित राजस्वले अनिवार्य साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्दा करिब १ खर्ब ५० अर्बको प्राथमिक घाटा (प्राइमरी डेफिसिट) हुने प्राविधिक स्थिति छ । आन्तरिक राजस्वले दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत नपुगेर ऋण लिनुपर्ने यो चक्रले पूँजीगत खर्च बढाउने ठाउँ पूरै साँघुरो पारेको देखिन्छ ।

मुलुकको कुल ऋण इतिहासमै पहिलो पटक करिब ३० खर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी) पुगिसकेको छ । चालु वर्ष १० महिनामै सरकारले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ पुरानै ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न खर्च गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो दबाबबीच अब लिइने नयाँ ऋण उत्पादन बढाउने र आम्दानी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता झन् तीव्र बनेको छ ।

यस्तो वित्तीय संकुचनकै बीच बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आउने संसदीय विकास कोषजस्ता खुद्रे कार्यक्रम ब्युँताउने दबाबलाई सरकारले सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस्तो बेला खुद्रे योजनामा स्रोत छरिँदा सार्वजनिक आलोचना हुने र आर्थिक सुधारको गति सुस्त हुन्छ, जसलाई सचेत युवापुस्ता र लगानीकर्ताले उत्पादनशील खर्चका रूपमा स्वीकार नगर्न सक्छन् ।

यो नीतिगत अलमलबाट बाहिर निस्कन आगामी बजेटले कर प्रणाली र प्रशासनिक खर्चमा साहसिक सुधार चाल्नैपर्छ । यतिबेला करदाता र उद्योगहरूलाई थप भार पार्नुको सट्टा आन्तरिक उद्योगका लागि कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको करको अन्तरमा सुधार गर्ने र कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर एवं अनुमानयोग्य कर प्रणाली लागु गर्नैपर्छ, जसले राजस्वको सुरक्षा र लगानीकर्ताको मनोबल दुवै बढाओस् ।

यसै कडीमा कर प्रणाली थप भद्रगोल बनाउने गरी हालको एकल १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई बहुदरमा लैजाने गल्ती गर्नु हुँदैन, बरु यसैलाई कायम राखेर घरजग्गाको अनौपचारिक कारोबार र डिजिटल व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ । खर्च व्यवस्थापनतर्फ भने औचित्य सकिएका विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरूलाई निर्ममतापूर्वक गाभ्ने वा खारेज गरेर साधारण खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।

संघीय बजेटबाट तयारी नपुगेका खुद्रा आयोजनामा बजेट छर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने परिपाटी पूर्णरूपमा बन्द गरिनुपर्छ । अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको मनपरी रोकेर केवल ४–५ वटा मुख्य रणनीतिक आयोजनामा मात्र स्रोत केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । बुढीगण्डकी जस्ता ठूला पूर्वाधारमा महँगो ऋण खन्याउनुको सट्टा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ (भीजीएफ) मार्फत निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु नै यो संरचनागत चुनौतीको व्यावहारिक निकास जस्तो देखिन्छ ।

वित्तीय नीतिको यो ऋणात्मक दबाबले वाह्य क्षेत्र र मौद्रिक नीतिलाई सिधै प्रभावित पार्छ, जसले आयात तीव्र पारी शोधनान्तर स्थिति संकटमा पार्ने जोखिम रहन्छ । बजेटले उत्पादन उपेक्षा गरी केवल उपभोगलाई प्रोत्साहन दिए आयात बढ्ने र डलर सञ्चिति ओरालो लाग्ने निश्चित छ । हुन त रेमिट्यान्सका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च बिन्दु (३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ) मा पुगेर बैंकिङ प्रणालीलाई ओत मिलेको छ, तर बजेटले यसलाई विलासितामा खेर जान नदिई औद्योगिक कच्चापदार्थ र प्रविधि आयातमा परिचालन गर्ने नीति लिनैपर्छ ।

अर्कातर्फ घाटा टार्न सरकार आफैंले बैंकहरूबाट बढी ऋण उठाएमा निजी क्षेत्रका लागि पूँजी अभाव भई ब्याजदर बढ्ने र लगानीकर्ताहरू बाहिरिने (क्राउडिङ आउट इफेक्ट) जोखिम रहन्छ । त्यसैले महँगी नियन्त्रण र तरलता सहज बनाउन बजेटले आन्तरिक ऋण सीमालाई जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा तलै राख्दै केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिसँग बलियो समन्वय गर्नुपर्छ ।

उद्यमशीलता ब्युँताउने कसी

विद्यमान वित्तीय संकुचन र संकुचित राजस्वको यो वर्तमान आर्थिक असहजताबाट निस्कन अब बजेटले सबै क्षेत्रमा स्रोत छर्ने पुरानो शैली त्याग्नैपर्छ । सीमित सरकारी पूँजीलाई गति दिन रणनीतिक क्षेत्रहरूमा ‘थोरै लगानी, उच्च प्रतिफल’ नीति लिनुको विकल्प छैन । यसै धरातलमा विदेशी मुद्रा आर्जन र राजस्वको पहिलो तत्कालीन मुख्य संवाहक सूचना प्रविधि (आईटी) बन्न सक्छ । वार्षिक करिब १ ​​अर्ब डलरभन्दा बढीको डिजिटल सेवा बाहिरिने गरे पनि यसको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक च्यानलमै छ ।

त्यसैले कर छुटभन्दा पनि भुक्तानी प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै, विदेशबाट आईटी क्षेत्रको भुक्तानी सहज बनाउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरे बमोजिम पेपाल र स्ट्राइप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेलाई व्यवहारमै भित्र्याउने र कानुनी स्पष्टता सहित अन्तर्राष्ट्रिय प्ल्याटफर्ममा पहुँच विस्तार गरी यो क्षेत्रलाई तत्काल औपचारिक निर्यातमा रूपान्तरण गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।

आईटी जस्तै भुक्तानी सन्तुलन सुधार्ने अर्को दीर्घकालीन र ठूलो पूर्वाधारजन्य बलियो खम्बा जलविद्युत् हो, जहाँ कुल जडित क्षमता ४ हजार २ सय ९६ मेगावाट नाघिसकेको अवस्थामा अबको ध्यान उत्पादन थप्नुभन्दा पनि उत्पादित ऊर्जाको आन्तरिक औद्योगिक उपयोग विस्तारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा विद्युत् खपत नबढेसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको ठूलो लगानीको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा देखिँदैन ।

ठूला जलविद्युत् आयोजनामा राज्यको एकल ऋण वा ढुकुटी मात्रै खन्याउनुको सट्टा अबको नीति उत्पादित ऊर्जालाई बजारसम्म पुर्‍याउने प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको साझेदारी प्रोत्साहन गर्ने र ह्विलिङ चार्जको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ, जसले यो क्षेत्रमा वास्तविक निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरोस् ।

खनिज क्षेत्रमा चुनढुंगा उपयोगले सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातसम्म पुर्‍याएको अनुभवलाई आधार मानेर फलाम र अन्य कच्चापदार्थमा देखिएको उच्च परनिर्भरता घटाउन देश भित्रै प्रशोधन उद्योग विकास गर्न आवश्यक छ । केवल उत्खननमा सीमित नभई मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगतर्फ अघि बढ्दामात्र आयात घट्ने र आन्तरिक उत्पादन विस्तार सम्भव हुन्छ ।

यसका लागि राज्यले पूर्वाधार (पहुँच मार्ग, सबस्टेसन आदि) उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रलाई उत्पादन नेतृत्व दिने मोडेल उपयुक्त देखिन्छ । साथै, वन तथा भूमि उपयोग सम्बन्धी कानुनी अवरोध घटाउँदै कृषि, उद्योग, आवास र व्यवसायका लागि स्पष्ट वर्गीकरण लागु गर्नु सुधारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि केवल पर्यटक संख्या बढाउने भन्दा पनि प्रतिपर्यटक खर्च र बसाइ अवधि वृद्धि गर्ने उच्च गुणस्तरीय विकास आवश्यक छ । आन्तरिक सेवा सुधारसँगै कूटनीतिक च्यानल र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ मार्फत माग विस्तार गर्ने दोहोरो रणनीति अपनाउनुपर्छ । यसका लागि स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक छ ।

यी सबै क्षेत्रगत सुधारहरूको साझा आधार नीति स्थिरता हो । बारम्बार कर परिवर्तन गर्ने अभ्यासले लगानीको दीर्घकालीन योजना कमजोर बनाउने भएकाले कम्तीमा ५ वर्षका लागि अनुमानयोग्य कर प्रणाली (ट्याक्स प्रेडिक्टेबिलिटी) र सरल तथा पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु आगामी रूपान्तरणको मुख्य आधार हुनेछ ।

औद्योगिक जग र सेयर बजारको सुधार

यस्ता क्षेत्रगत र नीतिगत सुधारको प्रभाव देशको पूँजीबजार र वास्तविक औद्योगिक उत्पादनमा देखिनुपर्छ । नेपालको सेयर बजार अझै घरेलु लगानीकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै बाहुल्यमा सीमित छ, जबकि उत्पादनमूलक र प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरूको हिस्सा अत्यन्त न्यून छ ।

आगामी ५–७ वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर (करिब १५४ खर्ब रुपैयाँ) को आकारमा पुर्‍याउने लक्ष्यका लागि यो बजेट आधार वर्ष बन्नुपर्छ । त्यसका लागि वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) का ठूला उद्योगलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्ने सहुलियत, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता (क्यूएफआई) लाई बजार पहुँच तथा कमोडिटी र ऋणपत्र (बन्ड) बजारको विकास अनिवार्य देखिन्छ ।

केवल सरकारी खर्च बढाएर मात्र अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुन सक्दैन, जीडीपीमा उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान बढाउन निजी लगानीलाई गति दिने वित्तीय उपकरण आवश्यक पर्छन् । नेपाललाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउन ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई बजेटले बलियो वित्तीय आधार दिनुपर्छ । यसका लागि लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनु आवश्यक छ, जसले लक्षित ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

उत्पादन लागत घटाउन उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युत्मा भ्याट नलगाउने र उत्पादन तथा उपभोगसँग जोडिएका अन्त:शुल्कहरू क्रमश: पुनरावलोकन गर्दै घटाउने स्पष्ट नीति आवश्यक देखिन्छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग स्थापना गर्दा १० वर्षसम्म विद्युत् महसुल सहुलियत र निर्यातमा ८–१० प्रतिशत नगद प्रोत्साहन प्रभावकारी हुन सक्छ । सिमेन्ट, छड र खनिजमा आधारित उद्योगका लागि पहुँचमार्ग र सबस्टेसन निर्माणमा सरकारले पूर्वाधार साझेदारी गरे उत्पादन लागत घट्दै देश भित्रै पूँजी निर्माणलाई टेवा पुग्ने छ ।

यो आर्थिक गतिशीलतासँगै सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय विश्वसनीयता जोगाउनु उत्तिकै अनिवार्य छ । हाल संरचनागत र वित्तीय दबाबमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यापक पुनर्संरचना गर्न र राज्यको वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न आगामी बजेटले चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराजस्ता जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने वस्तुहरूमा करका दरहरू (सिन ट्याक्स) उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्छ ।

यसरी संकलित अतिरिक्त राजस्वलाई सोझै स्वास्थ्य कोषमा लैजानुपर्छ, जहाँ धनीलाई प्रिमियम, मध्यम वर्गलाई आंशिक शुल्क (को–पेमेन्ट) र विपन्नलाई नि:शुल्क सेवा तोकिनु तार्किक हुन्छ । त्यस्तै वित्तीय बजारको ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको सहकारी संकट सुल्झाउन ५ लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न करदाताको पैसा होइन, दोषी सञ्चालक र सहकारीकै सम्पत्ति रोक्का गरी चक्रीय कोष (रिभल्भिङ फन्ड) परिचालन गरिनुपर्छ । यस्ता साहसिक कदमले मात्र वित्तीय बजारमा जनविश्वास फर्काउँदै १०० अर्ब डलरको आर्थिक गन्तव्यका लागि बलियो जग खडा गर्ने छ ।

निष्कर्ष : समृद्धिको जग कोर्ने ऐतिहासिक अवसर

वित्तीय जनविश्वास र औद्योगिक जगलाई वास्तविक रूप दिन आगामी बजेटको वे फर्वार्ड भनेको दुई–तिहाइको राजनीतिक शक्तिलाई वितरणमुखी लोकप्रियतामा होइन, कठोर वित्तीय अनुशासन र परिणाममुखी योजनामा लगाउनु हो । चालु खर्च बढाउने अनुत्पादक शीर्षक र औचित्यहीन बोर्ड–समितिहरू निर्ममतापूर्वक कटौती गर्दै सीमित पूँजीगत स्रोतलाई प्रविधि, औद्योगिकीकरण र रणनीतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्नैपर्छ । यही कडीमा मुलुकलाई वित्तीय सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिमबाट निकाल्न कूटनीतिक पहल गर्नु र संयुक्त राष्ट्र संघसँग माग गरे बमोजिम सन् २०२९ सम्म पछि सारिएको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको थप ३ वर्ष निर्यात र आन्तरिक उत्पादन तयारी विन्डोका रूपमा उपयोग गर्ने स्पष्ट मार्गदर्शन बजेटले कोर्नु आवश्यक छ । यी सुधारलाई परिणाममा बदल्न प्रशासनिक संयन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको दरो परिपाटी लागु गरिनु अनिवार्य हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले कोरेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खाकालाई व्यवहारमा उतार्न बजेटले स्पष्ट वित्तीय स्रोत, कानुनी सरलीकरण र पारदर्शी कार्यान्वयन ढाँचा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्राविधिक अंकहरूको जोड–घटाउ वा असारे विकास ब्युँताउने परम्परागत दस्तावेज बन्नु हुँदैन । यो त नागरिकले दिएको राजनीतिक पूँजीलाई बजारको विश्वास, राहतको प्रत्याभूति र उत्पादनशील आर्थिक शक्तिमा बदल्ने साहसिक मार्गचित्र बन्नुपर्छ ।

राजस्व मन्दी र कमजोर पूँजीगत खर्च क्षमतालाई बेवास्ता गरेर ल्याइने विशुद्ध लोकप्रियतावादी कार्यक्रमले देशको वित्तीय स्वास्थ्यलाई झन् संकटमा धकेल्ने छ । यसकारण आगामी १५ जेठको बजेटले कठोर तर सन्तुलित निर्णयहरू लिँदै समग्र रूपान्तरणको जग कोर्ने आँट देखाउनु नै श्रेयस्कर देखिन्छ ।

दुई तिहाइ सरकार पहिलो बजेट विचार
लेखक
राजन कुमार झा

बेलायतबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका र १५ वर्षभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका झा आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लाउडा प्रकरण विरुद्धको आन्दोलनमा गोली खाएका घाइतेले अझै पाएनन् क्षतिपूर्ति

लाउडा प्रकरण विरुद्धको आन्दोलनमा गोली खाएका घाइतेले अझै पाएनन् क्षतिपूर्ति
एसियन गेम्स छनोट : इन्डोनेसियाले नेपाललाई दियो ११४ रनको लक्ष्य

एसियन गेम्स छनोट : इन्डोनेसियाले नेपाललाई दियो ११४ रनको लक्ष्य
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको ‘ओभरटाइम’ भत्ता सुनिश्चित

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको ‘ओभरटाइम’ भत्ता सुनिश्चित
‘आबाट आमा २’ को मुख्य भूमिकामा निकिता अनुबन्धित

‘आबाट आमा २’ को मुख्य भूमिकामा निकिता अनुबन्धित
ललितपुर महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गर्छ : चिरिबाबु

ललितपुर महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गर्छ : चिरिबाबु
टेक्सस र बंगालमा एकैसाथ उर्लिएको आप्रवासी-विरोधी राजनीति

टेक्सस र बंगालमा एकैसाथ उर्लिएको आप्रवासी-विरोधी राजनीति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित