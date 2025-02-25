फिफा विश्वकप २०२६ :

‘अर्जेन्टिना सधैं च्याम्पियन बन्न चाहन्छ’

२०८३ जेठ १४ गते १३:४७ २०८३ जेठ १४ गते १३:४७

अनलाइनखबर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्जेन्टिनाका फरवार्ड जुलियन अल्भारेजले सन् २०२६ को विश्वकपमा आफ्नो टोलीको लक्ष्य उपाधि रक्षा गर्दै पुनः च्याम्पियन बन्ने रहेको बताएका छन् ।
  • उनले स्ट्राइकर लाउतारो मार्टिनेजसँगको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले आफूहरू दुवैको खेलमा सुधार ल्याउन र टोलीलाई बलियो बनाउन मद्दत पुगेको उल्लेख गरे ।
  • अल्भारेजले लियोनल मेसीका लागि आगामी विश्वकप अन्तिम हुन सक्ने भएकाले यो उनका सहकर्मी र विश्वभरकै प्रशंसकका लागि विशेष हुने बताए ।

१४ जेठ, काठमाडौं । जुलियन अल्भारेज अर्जेन्टिनाका फरवार्ड हुन् । सन् २०२२ को फिफा विश्वकप अर्जेन्टिनाले जित्दा अल्भारेज महत्वपूर्ण सदस्य थिए ।

हाल स्पानिस क्लब एट्लेटिको मड्रिडबाट खेल्ने यी उत्कृष्ट फरवार्ड फिफा विश्वकप २०२२ मा एक उच्चस्तरीय वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा रुपमा टोलीमा सामेल भएका थिए ।

त्यतिबेला म्यानचेस्टर सिटीका फरवार्ड रहका उनी सुरुमा लाउतारो मार्टिनेजभन्दा पछि परेका थिए । मार्टिनेजले सन् २०२१ मा अर्जेन्टिनालाई कोपा अमेरिका जिताउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । अल्भारेजले भने बेन्चमा बसेर आफ्नो पालो पर्खनुपरेको थियो ।

साउदी अरेबियाविरुद्धको पहिलो खेलमा बेहोरेको पीडादायी हार र मेक्सिकोविरुद्धको जितमा वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेपछि, अल्भारेजले पोल्याण्डविरुद्धको समूह चरणको तेस्रो खेलमा सुरुवाती ११ मा मौका पाए । रिभर प्लेट एकेडेमीका यी उत्पादनले उक्त खेलको दोस्रो तथा अन्तिम गोल गरे र त्यसपछि कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । उनले फाइनलसम्मै आफ्नो स्थान सुरक्षित राखे ।

फिफा विश्वकप २०२६ निकै नजिक आइपुग्दा अल्भारेज र मार्टिनेज दुवै लियोनल स्कालोनीको टोलीमा स्थान बनाउन तयार छन् । अल्भारेज अहिले एथ्लेटिको मड्रिडका मुख्य खेलाडी हुन् भने मार्टिनेज इन्टर मिलानको अग्रपंक्ति सम्हाल्छन् । यसले साविक विजेता अर्जेन्टिनासँग खेलाडीहरूको कति ठूलो भण्डार छ भन्ने देखाउँछ । यद्यपी, अल्भारेजको भूमिकामा केही परिवर्तन आएको छ ।

युरोपमा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका यी फरवार्डले कोन्मेबोल कोपा लिबर्टाडोरेस, युईएफए च्याम्पियन्स लिग र कोपा अमेरिका लगायत जित्न सम्भव लगभग सबै उपाधि जितिसकेका छन् । दक्षिण अमेरिकी छनोट खेलहरूमा उच्च प्रदर्शन गरेपछि २६ वर्षीय खेलाडी अहिले अर्जेन्टिनाका लागि एक स्थापित प्रारम्भिक खेलाडी र टोलीको रणनीतिमा एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन् ।

उनको उत्कृष्ट लिंक-अप खेल, आक्रामक प्रेसिङ र सटिक फिनिसिङ यसको मुख्य कारण हो । २०२२ को संस्करणमा क्रोएसियाविरुद्ध सेमिफाइनलमा गरेको स्मरणीय दुई गोलसहित उनले कुल चार गोल गरेका थिए ।

अल्भारेज अहिले आउँदै गरेको विश्वकपमा थप अन्तर्राष्ट्रिय सफलताको सपना देखिरहेका छन् । अर्जेन्टिनाले यसपटक समूह जे मा अल्जेरिया, अस्ट्रिया र जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । जुन र जुलाईमा हुने यस खेलकुदको महाकुम्भ अघि फिफासँग कुरा गर्दै अर्जेन्टिनाका यी ९ नम्बरका खेलाडीले आफ्नो महत्वाकांक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

साथै कतारमा आफ्नो देशको यात्राको स्मरण गर्दै त्यसयता आफ्नो खेल र भूमिका कसरी परिवर्तन भएको छ भन्नेबारे चर्चा गरेका छन् ।

लाउतारो जस्तो खेलाडीसँग टोलीमा स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु कस्तो हुन्छ ?

हामी प्रतिस्पर्धी हौं, तर हामी सँगै खेल्ने अवसर पनि पाउँछौं, जुन मेरा लागि खुसीको कुरा हो । जब हामी सँगै मैदानमा उत्रिएका छौं, हामीले राम्रो गरेका छौं र जब हामीमध्ये एकजनाले मात्र मौका पाउँछौं, तब हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा टोलीको हित नै हुन्छ । त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले हामी दुवैलाई हरेक दिन अझ राम्रो हुन र सुधार गर्न मद्दत गर्छ । यो सधैं यस्तै हुन्छ । जब तपाईंसँग बलियो र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तब सबैको खेल सुध्रिन्छ, जुन सबैभन्दा मुख्य कुरा हो ।

अर्जेन्टिनाको लक्ष्य के हो ?

एक अर्जेन्टिनी हुनुको नाताले, उत्साह सधैं रहिरहन्छ र हामी सधैं च्याम्पियन बन्न चाहन्छौं । यस पटक पनि यो फरक हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी फाइनलमा पुग्न चाहन्छौं । हामीलाई थाहा छ यो सजिलो हुने छैन । यसका लागि हाम्रो कडा मिहिनेत आवश्यक छ र खेल ससाना कुराहरूमा निर्धारण हुन सक्छ, तर हामी सकेसम्म राम्रो तयारी गर्नेछौं र प्रत्येक पाइला चाल्नेछौं ।

विश्व च्याम्पियनको रूपमा यस विश्वकपमा प्रवेश गर्नु साँच्चै अविश्वसनीय छ । म निकै गर्व महसुस गर्छु । पक्कै पनि, हामी यो ट्रफी आफूसँगै राख्न र हाम्रा मानिसहरूलाई फेरि एकपटक खुसीले नचाउन चाहन्छौं ।

कतार विश्वकपको तपाईंको सबैभन्दा यादगार क्षण कुन हो ?

म मेक्सिकोविरुद्धको खेललाई रोज्नेछु । मलाई लाग्छ त्यो खेल निकै महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने त्यसपछि जे-जति कुराहरू भए र त्यसअघि जे भएको थियो, ती सबैलाई हेर्दा त्यो हाम्रा लागि एउटा मोड थियो । यो साँच्चै टर्निङ प्वाइन्ट थियो । त्यस क्षणपछि सबै कुराहरू ठीक ठाउँमा आए र हामीलाई थाहा भयो कि हाम्रो भाग्य हाम्रै हातमा छ ।

के फेरि विश्वकप जित्नुले यो अर्जेन्टिनाको टोलीलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महान् राष्ट्रिय टोली बनाउनेछ ?

यदि हामीले विश्वकपको उपाधि रक्षा गर्न सक्यौं भने, यो इतिहासमा लेखिनेछ किनभने हामी लगातार दुई पटकको विश्व विजेता र सँगसँगै दुई पटकको कोपा अमेरिका विजेता बन्नेछौं । पछिल्ला केही वर्षहरू हाम्रो देशका लागि स्वर्ण युग रहेका छन् । त्यसैले हामी अझ धेरै यस्ता अविश्वसनीय क्षणहरूको आनन्द लिन चाहन्छौं जसले हामी सबैलाई धेरै खुसी दिन्छ ।

यो लियो मेसीको अन्तिम विश्वकप हुन सक्छ । एक टोलीको रूपमा, तपाईंहरू सबैमा उनले पार्नुभएको प्रभावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

हामी सबैलाई राम्ररी थाहा छ कि उहाँको उमेरलाई हेर्दा यो लियोको अन्तिम विश्वकप हुन सक्छ, तर अन्त्यमा यो उहाँकै निर्णय हो । यो पक्कै पनि एक विशेष विश्वकप हुनेछ र म यो हाम्रा लागि, उहाँका सहकर्मीहरू र अर्जेन्टिनी जनताका लागि मात्र भनिरहेको छैन, तर उहाँलाई हेर्ने र पछ्याउने संसारका सबैका लागि भन्दैछु, किनकि उहाँ इतिहासकै सर्वश्रेष्ठ खेलाडी हुनुहुन्छ । पक्कै पनि, उहाँले विश्वभर नै एउटा ठूलो प्रभाव छोड्नुभएको छ ।

अहिले टोलीमा स्थापित भइसकेपछि, मैदानमा उत्रँदा थप जिम्मेवारी महसुस गर्नुहुन्छ ?

जब तपाईं यो जर्सी लगाउनुहुन्छ, तपाईं फुटबललाई नै आफ्नो जीवन मान्ने र यसप्रति निकै भावुक भएका सम्पूर्ण देशका जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको हुन्छ । यो जर्सी लगाउनु र हामीले गरेको कामलाई माया गर्ने धेरै मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुले मलाई गर्वले भर्छ । यो एउटा जिम्मेवारी पनि हो, तर हामी सबै यो काम माया र जोसका साथ गर्छौं ।

२०२२ यता तपाईं एक खेलाडीको रूपमा कसरी परिवर्तन हुनुभएको छ ?

म भन्दिनँ कि २०२२ यता मेरो खेल्ने शैलीमा धेरै परिवर्तन आएको छ, तर मैले केही नयाँ रणनितिहरू सिकेको छु र केही क्षेत्रमा सुधार गरेको छु । पछिल्ला केही वर्षहरूमा मैले खेलेका धेरै खेलहरूका कारण मसँग अहिले बढी अनुभव छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा, यो जर्सी लगाउनाले तपाईंलाई छुट्टै ऊर्जा र हौसला दिन्छ र समयसँगै तपाईँ आफैँलाई थाहा नभई तपाईंमा सुधार आउँदै जान्छ ।

जुलियन अल्भारेज फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६
'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'
'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

