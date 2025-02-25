‘अर्जेन्टिना सधैं च्याम्पियन बन्न चाहन्छ’

- अर्जेन्टिनाका फरवार्ड जुलियन अल्भारेजले सन् २०२६ को विश्वकपमा आफ्नो टोलीको लक्ष्य उपाधि रक्षा गर्दै पुनः च्याम्पियन बन्ने रहेको बताएका छन् ।
- उनले स्ट्राइकर लाउतारो मार्टिनेजसँगको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले आफूहरू दुवैको खेलमा सुधार ल्याउन र टोलीलाई बलियो बनाउन मद्दत पुगेको उल्लेख गरे ।
- अल्भारेजले लियोनल मेसीका लागि आगामी विश्वकप अन्तिम हुन सक्ने भएकाले यो उनका सहकर्मी र विश्वभरकै प्रशंसकका लागि विशेष हुने बताए ।
१४ जेठ, काठमाडौं । जुलियन अल्भारेज अर्जेन्टिनाका फरवार्ड हुन् । सन् २०२२ को फिफा विश्वकप अर्जेन्टिनाले जित्दा अल्भारेज महत्वपूर्ण सदस्य थिए ।
हाल स्पानिस क्लब एट्लेटिको मड्रिडबाट खेल्ने यी उत्कृष्ट फरवार्ड फिफा विश्वकप २०२२ मा एक उच्चस्तरीय वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा रुपमा टोलीमा सामेल भएका थिए ।
त्यतिबेला म्यानचेस्टर सिटीका फरवार्ड रहका उनी सुरुमा लाउतारो मार्टिनेजभन्दा पछि परेका थिए । मार्टिनेजले सन् २०२१ मा अर्जेन्टिनालाई कोपा अमेरिका जिताउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । अल्भारेजले भने बेन्चमा बसेर आफ्नो पालो पर्खनुपरेको थियो ।
साउदी अरेबियाविरुद्धको पहिलो खेलमा बेहोरेको पीडादायी हार र मेक्सिकोविरुद्धको जितमा वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेपछि, अल्भारेजले पोल्याण्डविरुद्धको समूह चरणको तेस्रो खेलमा सुरुवाती ११ मा मौका पाए । रिभर प्लेट एकेडेमीका यी उत्पादनले उक्त खेलको दोस्रो तथा अन्तिम गोल गरे र त्यसपछि कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । उनले फाइनलसम्मै आफ्नो स्थान सुरक्षित राखे ।
फिफा विश्वकप २०२६ निकै नजिक आइपुग्दा अल्भारेज र मार्टिनेज दुवै लियोनल स्कालोनीको टोलीमा स्थान बनाउन तयार छन् । अल्भारेज अहिले एथ्लेटिको मड्रिडका मुख्य खेलाडी हुन् भने मार्टिनेज इन्टर मिलानको अग्रपंक्ति सम्हाल्छन् । यसले साविक विजेता अर्जेन्टिनासँग खेलाडीहरूको कति ठूलो भण्डार छ भन्ने देखाउँछ । यद्यपी, अल्भारेजको भूमिकामा केही परिवर्तन आएको छ ।
युरोपमा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका यी फरवार्डले कोन्मेबोल कोपा लिबर्टाडोरेस, युईएफए च्याम्पियन्स लिग र कोपा अमेरिका लगायत जित्न सम्भव लगभग सबै उपाधि जितिसकेका छन् । दक्षिण अमेरिकी छनोट खेलहरूमा उच्च प्रदर्शन गरेपछि २६ वर्षीय खेलाडी अहिले अर्जेन्टिनाका लागि एक स्थापित प्रारम्भिक खेलाडी र टोलीको रणनीतिमा एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन् ।
उनको उत्कृष्ट लिंक-अप खेल, आक्रामक प्रेसिङ र सटिक फिनिसिङ यसको मुख्य कारण हो । २०२२ को संस्करणमा क्रोएसियाविरुद्ध सेमिफाइनलमा गरेको स्मरणीय दुई गोलसहित उनले कुल चार गोल गरेका थिए ।
अल्भारेज अहिले आउँदै गरेको विश्वकपमा थप अन्तर्राष्ट्रिय सफलताको सपना देखिरहेका छन् । अर्जेन्टिनाले यसपटक समूह जे मा अल्जेरिया, अस्ट्रिया र जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । जुन र जुलाईमा हुने यस खेलकुदको महाकुम्भ अघि फिफासँग कुरा गर्दै अर्जेन्टिनाका यी ९ नम्बरका खेलाडीले आफ्नो महत्वाकांक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
साथै कतारमा आफ्नो देशको यात्राको स्मरण गर्दै त्यसयता आफ्नो खेल र भूमिका कसरी परिवर्तन भएको छ भन्नेबारे चर्चा गरेका छन् ।
लाउतारो जस्तो खेलाडीसँग टोलीमा स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु कस्तो हुन्छ ?
हामी प्रतिस्पर्धी हौं, तर हामी सँगै खेल्ने अवसर पनि पाउँछौं, जुन मेरा लागि खुसीको कुरा हो । जब हामी सँगै मैदानमा उत्रिएका छौं, हामीले राम्रो गरेका छौं र जब हामीमध्ये एकजनाले मात्र मौका पाउँछौं, तब हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा टोलीको हित नै हुन्छ । त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले हामी दुवैलाई हरेक दिन अझ राम्रो हुन र सुधार गर्न मद्दत गर्छ । यो सधैं यस्तै हुन्छ । जब तपाईंसँग बलियो र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तब सबैको खेल सुध्रिन्छ, जुन सबैभन्दा मुख्य कुरा हो ।
अर्जेन्टिनाको लक्ष्य के हो ?
एक अर्जेन्टिनी हुनुको नाताले, उत्साह सधैं रहिरहन्छ र हामी सधैं च्याम्पियन बन्न चाहन्छौं । यस पटक पनि यो फरक हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी फाइनलमा पुग्न चाहन्छौं । हामीलाई थाहा छ यो सजिलो हुने छैन । यसका लागि हाम्रो कडा मिहिनेत आवश्यक छ र खेल ससाना कुराहरूमा निर्धारण हुन सक्छ, तर हामी सकेसम्म राम्रो तयारी गर्नेछौं र प्रत्येक पाइला चाल्नेछौं ।
विश्व च्याम्पियनको रूपमा यस विश्वकपमा प्रवेश गर्नु साँच्चै अविश्वसनीय छ । म निकै गर्व महसुस गर्छु । पक्कै पनि, हामी यो ट्रफी आफूसँगै राख्न र हाम्रा मानिसहरूलाई फेरि एकपटक खुसीले नचाउन चाहन्छौं ।
कतार विश्वकपको तपाईंको सबैभन्दा यादगार क्षण कुन हो ?
म मेक्सिकोविरुद्धको खेललाई रोज्नेछु । मलाई लाग्छ त्यो खेल निकै महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने त्यसपछि जे-जति कुराहरू भए र त्यसअघि जे भएको थियो, ती सबैलाई हेर्दा त्यो हाम्रा लागि एउटा मोड थियो । यो साँच्चै टर्निङ प्वाइन्ट थियो । त्यस क्षणपछि सबै कुराहरू ठीक ठाउँमा आए र हामीलाई थाहा भयो कि हाम्रो भाग्य हाम्रै हातमा छ ।
के फेरि विश्वकप जित्नुले यो अर्जेन्टिनाको टोलीलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महान् राष्ट्रिय टोली बनाउनेछ ?
यदि हामीले विश्वकपको उपाधि रक्षा गर्न सक्यौं भने, यो इतिहासमा लेखिनेछ किनभने हामी लगातार दुई पटकको विश्व विजेता र सँगसँगै दुई पटकको कोपा अमेरिका विजेता बन्नेछौं । पछिल्ला केही वर्षहरू हाम्रो देशका लागि स्वर्ण युग रहेका छन् । त्यसैले हामी अझ धेरै यस्ता अविश्वसनीय क्षणहरूको आनन्द लिन चाहन्छौं जसले हामी सबैलाई धेरै खुसी दिन्छ ।
यो लियो मेसीको अन्तिम विश्वकप हुन सक्छ । एक टोलीको रूपमा, तपाईंहरू सबैमा उनले पार्नुभएको प्रभावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हामी सबैलाई राम्ररी थाहा छ कि उहाँको उमेरलाई हेर्दा यो लियोको अन्तिम विश्वकप हुन सक्छ, तर अन्त्यमा यो उहाँकै निर्णय हो । यो पक्कै पनि एक विशेष विश्वकप हुनेछ र म यो हाम्रा लागि, उहाँका सहकर्मीहरू र अर्जेन्टिनी जनताका लागि मात्र भनिरहेको छैन, तर उहाँलाई हेर्ने र पछ्याउने संसारका सबैका लागि भन्दैछु, किनकि उहाँ इतिहासकै सर्वश्रेष्ठ खेलाडी हुनुहुन्छ । पक्कै पनि, उहाँले विश्वभर नै एउटा ठूलो प्रभाव छोड्नुभएको छ ।
अहिले टोलीमा स्थापित भइसकेपछि, मैदानमा उत्रँदा थप जिम्मेवारी महसुस गर्नुहुन्छ ?
जब तपाईं यो जर्सी लगाउनुहुन्छ, तपाईं फुटबललाई नै आफ्नो जीवन मान्ने र यसप्रति निकै भावुक भएका सम्पूर्ण देशका जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको हुन्छ । यो जर्सी लगाउनु र हामीले गरेको कामलाई माया गर्ने धेरै मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुले मलाई गर्वले भर्छ । यो एउटा जिम्मेवारी पनि हो, तर हामी सबै यो काम माया र जोसका साथ गर्छौं ।
२०२२ यता तपाईं एक खेलाडीको रूपमा कसरी परिवर्तन हुनुभएको छ ?
म भन्दिनँ कि २०२२ यता मेरो खेल्ने शैलीमा धेरै परिवर्तन आएको छ, तर मैले केही नयाँ रणनितिहरू सिकेको छु र केही क्षेत्रमा सुधार गरेको छु । पछिल्ला केही वर्षहरूमा मैले खेलेका धेरै खेलहरूका कारण मसँग अहिले बढी अनुभव छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा, यो जर्सी लगाउनाले तपाईंलाई छुट्टै ऊर्जा र हौसला दिन्छ र समयसँगै तपाईँ आफैँलाई थाहा नभई तपाईंमा सुधार आउँदै जान्छ ।
