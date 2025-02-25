रोड टु युएफसी : फिलिपिन्सका किम्बर्टसँग खेल्दै नेपालका रविन्द्र

- नेपालका चर्चित एमएमए फाइटर रविन्द्र ढाँटले 'रोड टु युएफसी सिजन ५' को क्वाटरफाइनलमा आज फिलिपिन्सका किम्बर्ट अलिन्टोजोनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
- मकाउको ग्यालेक्सी एरेनामा आज हुने ब्यान्टमवेट समूहको यस खेल जित्ने खेलाडी युएफसीको मुख्य स्टेजका लागि छनोट हुनेछन् ।
- व्यावसायिक एमएमएमा रविन्द्रले हालसम्म ९ फाइट जित्दा केवल १ फाइट मात्र गुमाएका छन् ।
१४ जेठ, काठमाडौं । नेपालका चर्चित एमएमए फाइटर रविन्द्र ढाँटले युएफसीको छनोट प्रतियोगिता रोड टु युएफसी सिजन ५ मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
विश्वकै प्रतिष्ठित युएफसीको मुख्य स्टेजमा पुग्ने बाटोको रुपमा रहेको यस रोड टु युएफसीमा रविन्द्रले ब्यान्टमवेट मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
उनले रोड टु युएफसी सिजन ५ को क्वाटरफाइनलमा आज फिलिपिन्सका किम्बर्ट अलिन्टोजोनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । मकाउको ग्यालेक्सी एरेनामा आज उक्त खेल हुँदैछ । यस तौल समूहमा विजेता बने रविन्द्र युएफसीको मुख्य स्टेजमा छनोट हुनेछन् ।
प्रोफेसनल एमएमए करियरमा रविन्द्रले ९ जित हात पार्दा १ फाइट मात्र गुमाएका छन् । किम्बर्टले भने ७ फाइट जित्दा ३ मा पराजित भएका छन् ।
रविन्द्र पछिल्लो समय नेपाली एमएमएमा सबैभन्दा चर्चित फाइटरको रुपमा चिनिन्छन् ।
उनले गत वर्ष भारतको ग्रेटर नोइडामा भएको मेट्रिक्स फाइट नाइट १७ मा भारतका चुङरेन कवरेनलाई नकआउट गर्दै टाइटल जितेका थिए ।
