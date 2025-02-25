- राजस्थान रोयल्सले बुधबार भएको एलिमिनेटर खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई ४७ रनले पराजित गर्दै आईपीएल २०२६ को दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ ।
- राजस्थानका वैभव सूर्यवंशीले २९ बलमा ९७ रन बनाउने क्रममा यस सिजन ६५ छक्का प्रहार गरी क्रिस गेलको सर्वाधिक छक्काको कीर्तिमान तोडेका छन् ।
- अब फाइनल प्रवेशका लागि राजस्थानले गुजरात टाइटन्ससँग खेल्नेछ भने पराजित हैदराबाद प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ ।
१३ जेठ, काठमाडौं । राजस्थान रोयल्स आईपीएल २०२६ को दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ । बुधबार भएको इलिमिनेटर खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई ४७ रनले हराउँदै राजस्थान फाइनलको एक कदम नजिक पुगेको हो ।
राजस्थानले दिएको २४४ रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबाद १९.२ ओभरमा १९६ रनमा अलआउट भयो । हैदराबादका लागि नितिश रेड्डीले ३८, सलिल अरोराले ३५ तथा इशान किशनले ३३ रन बनाए ।
राजस्थानका जोफ्रा आर्चरले ३ विकेट लिँदा नान्द्रे बर्गर, सुशान्त मिश्रा र रविन्द्र जडेजाले २-२ तथा यश राज पुन्जाले १ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको राजस्थानले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २४३ रन बनाएको थियो । वैभव सूर्यवंशीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै २९ बलमा ९७ रन बनाए ।
वैभवले १२ छक्का र ५ चौका प्रहार गरे । उनले क्रिस गेलको एकै सिजनमा सर्वाधिक छक्काको कीर्तिमान समेत तोडे । गेलले सन् २०१२ को आईपीएलमा ५९ छक्का प्रहार गरेका थिए । सूर्यवंशीको यो सिजन ६५ छक्का भइसकेको छ ।
सूर्यवंशीपछि ध्रुव जुरेलले पनि आक्रामक ब्याटिङ गर्दै २१ बलमा ५० रन बनाएर आउट भए । यशश्वी जैसवालले २९ तथा कप्तान रियान परागले २६ रन बनाए ।
हैदराबादका लागि प्रफुल हिंगेले ३ विकेट लिँदा इशान मालिङ्गा, शिवाङ्ग कुमार र नितिश रेड्डीले १-१ विकेट लिए ।
राजस्थानले अब फाइनल प्रवेशका लागि गुजरात टाइटन्ससँग खेल्नेछ । हैदराबाद भने बाहिरिएको छ ।
