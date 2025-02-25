फिफा विश्वकप २०२६ : समूह ‘जे’ मा साविक विजेता अर्जेन्टिना सबैभन्दा बलियो

- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘जे’ मा साबिक विजेता अर्जेन्टिना, अल्जेरिया, अस्ट्रिया र जोर्डन रहेका छन् ।
- यस समूहमा अल्जेरिया १२ वर्ष र अस्ट्रिया २८ वर्षपछि विश्वकपमा फर्किएका छन् भने जोर्डनले पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदै छ ।
- अर्जेन्टिना लियोनेल मेस्सीको कप्तानीमा उपाधि रक्षा गर्ने अभियानमा रहँदा अल्जेरिया र अस्ट्रियाले उसलाई चुनौती दिने बलियो सम्भावना छ ।
१२ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘जे’ लाई सबैभन्दा सहज तर बहुआयामिक समूह मानिएको छ ।
यो समूहमा विश्व च्याम्पियन अर्जेन्टिना, १२ वर्षपछि विश्वकपमा फर्किएको अल्जेरिया, २८ वर्षपछि पुनरागमन गरेको अस्ट्रिया र पहिलो पटक विश्वकप खेल्दै गरेको जोर्डन छन् ।
कागजमा हेर्दा अर्जेन्टिनाको बाटो सहज देखिए पनि यो समूहमा अपसेटको सम्भावना प्रशस्त छ, विशेषगरी अल्जेरिया र अस्ट्रियाले चुनौती दिन सक्ने सम्भावना भने देखिन्छ ।
अर्जेन्टिना उपाधि रक्षा गर्ने अभियानमा हुनेछ भने कप्तान लियोनल मेस्सीको भूमिका त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यस्तै अल्जेरिया, अस्ट्रिया र एसियन राष्ट्र जोर्डनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ र
अर्जेन्टिना
डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिना फेरि एकपटक उपाधि रक्षा गर्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रँदैछ । तर सबैको नजर अझै लियोनेल मेस्सीमाथि छ ।
प्रशिक्षक लियोनल स्कालोनीले टोलीलाई लचिलो ४-३-३ वा ४-४-२ प्रणालीमा तयार गरेका छन्, जहाँ सामूहिक प्रेसिङ र तीव्र ट्रान्जिसन मुख्य आधार हो ।
मेस्सी खेल्दा टोलीको अट्याकिङ उनको वरिपरि घुम्छ, साथमा लाउतारो मार्टिनेज र जुलियन अल्भारेजको जोडी पनि छन् ।
अर्जेन्टिना अझै पनि विश्वकपको सबैभन्दा परिपक्व टोलीमध्ये एक हो । उपाधि रक्षा गर्दै चौथो उपाधिको खोजीमा अर्जेन्टिना रहनेछ ।
उत्कृष्ट नतिजा– च्याम्पियन (१९७८, १९८६, २०२२), अन्तिम सहभागिता– २०२२
अल्जेरिया
२०१४ पछि पहिलो पटक विश्वकपमा फर्किएको अल्जेरिया अफ्रिकाको ‘थ्रिएटनिङ’ टोलीका रूपमा आएको छ । प्रशिक्षक भ्लादिमिर पेटकोभिचको टोली आक्रामक मानसिकतामा खेल्छ, जहाँ रियाद माहरेजको अनुभव र मोहम्मद अमौराको गति मुख्य शक्ति हो ।
मार्चमा ग्वाटेमालामाथि ७–० को जितले टोलीको अट्याकिङ क्षमता देखाएको थियो । ४-४-२ र ३-४-२-१ बीच लचकता राख्ने अल्जेरियाले बलियो टोलीलाई असहज बनाउन सक्छ ।
यदि डिफेन्सले स्थिरता कायम राख्ने हो भने अल्जेरिया समूहको सबैभन्दा खतरनाक ‘डार्क हर्स’ बन्न सक्छ । सन् २०१४ मा अन्तिम १६ सम्म पुगेको अल्जेरियाको लक्ष्य यसपटक पनि कम्तीमा त्यही नतिजा निकाल्ने हुनेछ ।
उत्कृष्ट नतिजा– अन्तिम १६ (२०१४), अन्तिम सहभागिता– २०१४
अस्ट्रिया
२८ वर्षपछि विश्वकपमा फर्किएको अस्ट्रिया यसपटक प्रशिक्षक राल्फ राङ्निकको हाई प्रेसिङ शैलीसहित आएको छ ।
युरोपेली छनोटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको टोलीले २२ गोल गर्दै आफ्नो अट्याकिङ क्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ । मार्सेल साबिट्जर, मार्को अर्नाउटोभिच र कोनराड लाइमर टोलीका मुख्य आधार हुन् ।
राङ्निकको ४-२-३-१ प्रणाली विपक्षीको क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गर्न डिजाइन गरिएको छ । यदि यही तीव्रता कायम रह्यो भने अस्ट्रियाले समूहमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ ।
उत्कृष्ट नतिजा– तेस्रो स्थान (१९५४), अन्तिम सहभागिता– १९९८
जोर्डन
जोर्डनको विश्वकप यात्रा यसपटक सबैभन्दा प्रेरणादायी कथामध्ये एक हो । इतिहासमै पहिलो पटक विश्वकपमा पुगेको टोलीले छनोटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै यो उपलब्धि हासिल गरेको हो ।
प्रशिक्षक जमाल सेल्लामीको टोली ४-५-१ वा ३-४-३ प्रणालीमा रक्षात्मक रूपमा अनुशासित खेल्छ र काउन्टर अट्याकमा विश्वास गर्छ ।
मूसा अल तमारी टोलीको सबैभन्दा ठूलो हतियार हुन्, जसले कुनै पनि टोलीलाई चकित पार्न सक्छन् ।
समूहको सबैभन्दा कमजोर टोली मानिए पनि दबाबबिनाको खेलले जोर्डनलाई खतरनाक बनाउन सक्छ ।
