काठमाडौंमा यू–१६ इन्टर स्कुल फुटसल प्रतियोगिता हुँदै

१३ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंमा खुला यु–१६ इन्टर स्कुल फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
हाम्रो एकता खेलकुद क्लबको आयोजनामा जेठ २९ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिका–१६, नयाँबजारस्थित रिभरफिल्ड फुटसलमा उक्त प्रतियोगिता हुन लागेको हो ।
असार १ गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको विजेताले ८५ हजार ५५५ र उपविजेताले ३५ हजार ५५५ रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउने आयोजक क्लबका अध्यक्ष मदन ढकालले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिताको उत्कृष्ट गोलकिपर र उत्कृष्ट खेलाडीले ट्रफी र प्रमाणपत्र पाउनेछन् । टिम दर्ताका लागि ८ हजार ५ सय कायम गरिएको छ ।
जेठ २७ गतेसम्म टिम दर्ता गर्न सकिने आयोजकले जनाएको छ ।
