लियोनेल मेस्सीको प्रिय पेय ‘येर्बा माते’ चीनमा पनि लोकप्रिय बन्दै

- दक्षिण अमेरिकी पेय पदार्थ 'येर्बा माते' अर्जेन्टिना, उरुग्वे र ब्राजिलबाहेक पछिल्लो समय चीनमा समेत लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
- सन् २०२१ यता अर्जेन्टिनाबाट चीनतर्फ येर्बा मातेको निर्यात ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
- लियोनेल मेस्सी लगायतका विश्वप्रसिद्ध फुटबल खेलाडीहरूका कारण यो पेय पदार्थ दक्षिण अमेरिकाभन्दा बाहिर पनि लोकप्रिय भएको हो ।
१३ जेठ, काठमाडौं । विगत केही वर्षयता दक्षिण अमेरिकामा ‘येर्बा माते’ नामले चिनिने ‘इलेक्स पारागुआरिएन्सिस’को उपभोग अर्जेन्टिना, उरुग्वे र ब्राजिलको सीमानाभन्दा बाहिर फैलिएको छ । अहिले यो चीनमा पनि लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ।
फुटबल खेलाडी र अन्य खेलाडीहरूले येर्बा मातेलाई दक्षिण अमेरिकाभन्दा निकै टाढा लोकप्रिय बनाउन मद्दत गरेका छन् । विश्वकप विजेता फुटबलर लियोनेल मेस्सी जहाँ गए पनि प्रायः आफ्नो साथमा माते बोकेको देखिन्छन् ।
चीनमा येर्बा मातेको प्रत्यक्ष निर्यातमा संलग्न स्थानीय उत्पादक जुआन लुइस लोरेन्जोले भने, ‘गत वर्षदेखि हाम्रो निर्यात दोब्बर भएको छ ।’
लोरेन्जोको सहकारीले मात्र होइन, समग्र अर्जेन्टिनाबाटै चीनमा यसको निर्यात बढेको छ । अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय तथ्याङ्क संस्थानका अनुसार सन् २०२१ यता चीनतर्फको निर्यात ८८ प्रतिशतले बढेको छ ।
सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा मात्रै अर्जेन्टिनाले चीनतर्फ करिब २ लाख १४ हजार किलोग्राम येर्बा माते निर्यात गरेको थियो ।
