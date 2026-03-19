+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नागरिकका वितृष्णलाई व्यवस्थाको असफलतासँग जोड्न मिल्दैन : मुख्यमन्त्री कँडेल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १२:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नागरिकको वितृष्णालाई व्यवस्थाको असफलतासँग जोडेर गणतन्त्रविरुद्ध भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
  • उहाँले शासन प्रणाली संस्थागत र सुदृढ हुन निश्चित समय लाग्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

१५ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नागरिकको वितृष्णलाई व्यवस्थाको असफलतासँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरेका छन् ।

‎‎शुक्रबार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै कँडेलले राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीलाई व्यवस्थाको असफलतासँग जोडेर गणतन्त्रविरुद्ध भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको बताए ।

‘नागरिकको वितृष्णा, टिका–टिप्पणी र कमीकमजोरीहरूलाई व्यवस्थाको असफलतासँग जोड्दै कुनै पनि कोणबाट गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने र पुरानो व्यवस्थातिर फर्काउन खोज्ने असंवैधानिक कदमहरू नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन् र इतिहासको गति अब पछाडि फर्किंदैन,’ उनले सन्देशमा भनेका छन् ।

उनले कुनै पनि शासन प्रणालीलाई संस्थागत हुन, सुदृढ बन्न र त्यसले परिणाम दिन निश्चित समय लाग्ने बताएका छन् । ‘प्रणाली विकासका क्रममा कमी कमजोरीहरू देखा पर्न पनि सक्छन् । नागरिकका आशातीत अपेक्षा पुरा नहुँदा कहीँ कतै निराशाका स्वरहरू सुनिन सक्छन्’ मुख्यमन्त्री कँडेलले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, ‘त्यसलाई हामीले स्वाभाविक ठानेर,  हाम्रा कतिपय कार्यशैली, व्यवहार र आचरणहरू सुधार गर्न सक्नुपर्दछ ।’

कँडेलले संविधानअनुसार राज्य संयन्त्रमा भएका परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको इच्छा र जनताका लागि सञ्चालित हुने अभ्यासले नै गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ,’ उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले गणतन्त्रलाई केवल शासन प्रणालीका रूपमा नभई आचरण र व्यवहारका हिसाबले पनि उन्नत प्रणालीका रूपमा व्याख्या गर्दै नागरिक र नेतृत्व दुवैको व्यवहार सुसंस्कृत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै, उनले राजनीतिक दलहरूबिच विगतमा देखिएको सहमति, सहकार्य र एकताको भावनालाई विकास र समृद्धिको यात्रामा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधानको जगमा बनेको सङ्घीय सरकारले गणतन्त्रको थप सुदृढीकरणका लागि दलहरूबीच सार्थक संवाद र सहकार्य बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले नेपालको इतिहासमा जनताको बलिदान, त्याग, सङ्घर्ष र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जगमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको उल्लेख गर्दै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश यामलाल कँडेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न ‘कर्णाली टुरिज्म मिट-२०२६’ सुरु

भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न ‘कर्णाली टुरिज्म मिट-२०२६’ सुरु
कर्णाली मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल गर्न विश्वप्रकाश गुण्डु पुगे

कर्णाली मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल गर्न विश्वप्रकाश गुण्डु पुगे
कार्यान्वयन योग्य आयोजना मात्रै छनोट गर्न मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशन 

कार्यान्वयन योग्य आयोजना मात्रै छनोट गर्न मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशन 
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव- स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत राखौं

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव- स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत राखौं
संघीयता कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

संघीयता कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य

कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित