+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रोमानियाको आवासीय भवनमा रुसी ड्रोन प्रहार हुँदा दुई जना घाइते

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १२:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • युक्रेन युद्ध सुरु भएयता रोमानियामा रुसी ड्रोन खस्दा पहिलो पटक दुई जना नागरिक घाइते भएका छन् ।
  • रोमानियाले यस घटनालाई रुसको 'गम्भीर र गैरजिम्मेवारपूर्ण उत्तेजना' भन्दै निन्दा गर्दै एन्टी-ड्रोन रक्षा प्रणाली तीव्र पार्न माग गरेको छ ।
  • चार वर्षदेखि जारी युद्धका क्रममा रोमानियाली भूमिमा हालसम्म ४७ पटक रुसी ड्रोनका टुक्राहरू भेटिइसकेका छन् ।

युक्रेनसँग सीमा जोडिएको नेटो सदस्य राष्ट्र रोमानियाको एक आवासीय भवनमा रुसी ड्रोन खस्दा दुई जना सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। रोमानियाको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, छिमेकी देश युक्रेनको सीमा नजिक रुसले गरिरहेको हवाई आक्रमणका क्रममा एउटा ड्रोन पूर्वी सहर गलातीको एक १० तले भवनको छतमा ठोक्किएको हो।

रोमानियाको आपत्कालीन सेवा विभागका अनुसार, ड्रोनमा रहेको सम्पूर्ण विस्फोटक पदार्थ भवनको छतमा विस्फोट हुँदा १०औँ तलामा भीषण आगलागी भएको थियो। आगलागीपछि सो भवनबाट करिब ७० जना बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो । सामान्य चोटपटक लागेका दुई जनाको उपचार गरिएको छ।

चार वर्षदेखि जारी रुस-युक्रेन युद्धका क्रममा रोमानियाका नागरिक नै घाइते भएको यो पहिलो पटक हो। रोमानियाली रक्षा मन्त्रालयका अनुसार युद्ध सुरु भएयता हालसम्म ४७ पटक रुसी ड्रोनका टुक्राहरू भेटिइसकेका छन् । जसमध्ये १२ वटा घटना यसै वर्ष मात्र भएका हुन्।

रोमानियाको विदेश मन्त्रालयले यस घटनालाई रुसको तर्फबाट भएको ‘गम्भीर र गैरजिम्मेवारपूर्ण उत्तेजना’ भन्दै भर्त्सना गरेको छ। रोमानियाले यस विषयमा नेटोका महासचिवलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो भूमिमा ‘एन्टी-ड्रोन’ रक्षा प्रणाली जडान गर्ने कार्यलाई तीव्र पार्न माग गरेको छ।

नेटोका प्रवक्ताले पनि सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत रुसको यस कदमको निन्दा गर्दै नेटो आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

रुसी ड्रोन रोमानियामा प्रवेश गरेलगत्तै रोमानियाले आफ्ना दुईवटा एफ-१६लडाकु विमानहरूलाई अलर्ट अवस्थामा राखेको थियो। यस घटनाका बारेमा रुसले भने अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन।

ड्रोन प्रहार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सेप अफ मोमो, रोल नम्बर वानसहितका ४ फिल्म हलमा लागे

सेप अफ मोमो, रोल नम्बर वानसहितका ४ फिल्म हलमा लागे
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन
युवा इन्जिनियरहरुलाई प्रोत्साहन गर्न त्रिवि र एयरवसबीच सहमति

युवा इन्जिनियरहरुलाई प्रोत्साहन गर्न त्रिवि र एयरवसबीच सहमति
उज्यालो नेपाल र हाम्रो पार्टी नेपालबीच समायोजन

उज्यालो नेपाल र हाम्रो पार्टी नेपालबीच समायोजन
तोलामा ५ हजार ६ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन

तोलामा ५ हजार ६ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन
खाली गरिएका जग्गामा किन विस्तार गर्ने हरियाली ?

खाली गरिएका जग्गामा किन विस्तार गर्ने हरियाली ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित