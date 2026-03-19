फ्राइडे रिलिज :

सेप अफ मोमो, रोल नम्बर वानसहितका ४ फिल्म हलमा लागे

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १२:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शुक्रबारदेखि हलहरूमा ३ नेपालीसहित ४ नयाँ चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छन् ।
  • त्रिवेणी राईद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘सेप अफ मोमो’ ले महिलाले समाज र परिवारभित्र गर्ने संघर्षको कथा प्रस्तुत गर्छ ।
  • जोन योञ्जन निर्देशित ‘रोल नम्बर वान’ चलचित्रले वर्तमान नेपाली शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीले खेप्नुपरेको मनोवैज्ञानिक दबाबलाई प्रस्तुत गरेको छ ।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि ३ नेपालीसहित चार फिल्म हलमा रिलिज भएका छन् । त्रिवेणी राई निर्देशित ‘सेप अफ मोमो’, जोन योञ्जन निर्देशित ‘रोल नम्बर वान’, अर्को नेपाली फिल्म ‘कुम्भ’ र हलिउडको ‘प्यासेन्जर’ प्रदर्शनमा आएका छन् ।

बुसानसहित विश्वका चर्चित चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शन भैसकेको ‘सेप अफ मोमो’ को नेपाली नाम ‘छोराजस्तै’ हो । नेपाल-भारतमा रिलिज भएको यो फिल्मको रनटाइम ११४ मिनेट छ ।

गौमाया गुरुङ, श्यामाश्री शेर्पा, पशुपति राईको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्मले महिलाले समाज र परिवारभित्र गर्ने संघर्षको कथा पेश गर्छ । मुख्य पात्र विष्णुमार्फत निर्देशकले महिला संघर्ष र संवेदनको कथा भन्ने प्रयास गरेकी छन् ।

‘रोल नम्बर वान’ अर्को मर्मस्पर्शी कथाको फिल्म हो जसले वर्तमान नेपाली शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीले खेप्नुपरेको मनोवैज्ञानिक दवावको कथा भन्छ । फिल्ममार्फत निर्देशकले शिक्षा प्रणालीलाई प्रश्न गरेका छन् ।

मुकुन भुसाल, सुशांक मैनाली र रेणुनाथ योगीको शीर्ष अभिनय रहेको यो फिल्मलाई जोन योञ्जनले निर्देशन गरेका हुन् । यो फिल्मको रनटाइम १५२ मिनेट छ ।

अर्को नेपाली फिल्म ‘कुम्भ’ पनि सीमित हलबाट प्रदर्शनमा आएको छ । १ घण्टा ५५ मिनेट रनटाइमको यो फिल्मलाई रन्धीर श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् । यो फिल्मलाई ग्याङस्टर र एक्सन जनरामा राखिएको छ ।

हलिउडको हरर फिल्म ‘प्यासेन्जर’ पनि आजदेखि हलमा रिलिज भएको छ । एक दम्पतीले मध्यरातमा सडक दुर्घटना देखेपछि आउने उतारचढावको कथा यसमा छ । यो फिल्मको रनटाइम ९४ मिनेट र सर्टिफिकेट एडल्ट छ ।

फ्राइडे रिलिज सेप अफ मोमो
सम्बन्धित खबर

हलमा लागे ‘मितज्यू’, ‘काजी’ सहितका ४ फिल्म

एक मुठ्ठी बादल, लाइफ ड्यामेजसहितका ४ फिल्म हलमा

‘परालको आगो’ र माइकल ज्याक्सनको फिल्म हलमा

हलमा लागे राजेश हमालको ‘प्रवासी जीवन’, हलिउडको हरर ‘स्क्रिम सेभेन’

भोलिदेखि लाग्ने ‘कुमारी’, ‘रम्मिताको पिरती’, ‘द स्ट्रेन्जर्स’ले कति शो पाए ?

पीआर, लोकन्ती, अखण्ड २ हलमा लागे

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

