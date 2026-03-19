फ्राइडे रिलिज :

‘परालको आगो’ र माइकल ज्याक्सनको फिल्म हलमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते ११:४७
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली फिल्म 'परालको आगो' शुक्रबारदेखि देशब्यापी हलमा प्रदर्शनमा आएको छ र यसमा सुहाना थापा, सौगात मल्ल, प्रकाश सपुत, सिर्जना अधिकारीको भूमिका छ।
  • हलिउड फिल्म 'माइकल' माइकल ज्याक्सनको जीवनकथामा आधारित छ र शुक्रबारदेखि देशभर प्रदर्शनमा आएको छ।
  • फिल्म 'माइकल'ले ज्याक्सनको बाल्यकालदेखि 'ब्याड टूर' सम्मको यात्रा देखाउँछ र मुख्य भूमिकामा उनका भतिजा जाफर ज्याक्सन छन्।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि नेपाली भाषाको फिल्म ‘परालको आगो’ र हलिउडको ‘माइकल’ देशब्यापी हलमा प्रदर्शनमा आएका छन् । दर्शकमाझ यी दुवै फिल्म प्रतीक्षित छन् ।

१३३ मिनेट रनटाइमको फिल्म ‘परालको आगो’ गुरुप्रसाद मैनालीको चर्चित सोही नामको कथामा आधारित छ । लक्ष्मण सुनार निर्देशित फिल्ममा सुहाना थापा, सौगात मल्ल, प्रकाश सपुत, सिर्जना अधिकारीको शीर्ष भूमिका छ ।

परिवार र दम्पतीको कथावस्तु रहेको फिल्मलाई पारिवारिक दर्शकले रुचाउन सक्छन् । तपाईंले यसअघि नै ‘परालको आगो’ कथा पढ्नुभएको छ भने यो फिल्मको एडप्टेसन रुचिकर हुनसक्छ ।

अर्कोतर्फ, शुक्रबारदेखि हलमा पपका राजा माइकल ज्याक्सनको जीवनकथामा आधारित हलिउड फिल्म ‘माइकल’ पनि रिलिज भएको छ । यो फिल्मले ज्याक्सनको बाल्यकालदेखि सुरु भएर उनको सुपरस्टार बन्ने यात्रासम्मको कथा देखाउँछ ।

कथा सन् १९६० दशकको ‘ज्याक्सन फाइभ’ बाट सुरु हुन्छ, जहाँ सानो माइकल आफ्नो कडा र अनुशासित बुबाको दबाबमा संगीत अभ्यास गर्न बाध्य हुन्छ । यही संघर्षबीच उनको असाधारण प्रतिभा बाहिर आउँछ । बिस्तारै माइकल एकल गायकका रूपमा उभिन्छन् ।

उनले ‘अफ द वाल’, थ्रीलर र ब्याडजस्ता एल्बममार्फत विश्वभर लोकप्रियता कमाउँछन् र ‘किङ अफ पप’को रुपमा प्रसिद्धी पाउँछन् । फिल्मले उनको प्रसिद्धि, परिवारसँगको जटिल सम्बन्ध, र कलाकारका रूपमा उत्कृष्ट बन्ने उनको अथक प्रयासलाई केन्द्रमा राख्छ ।

कथा मुख्यतया सन् १९८० को दशकको शिखरसम्म पुगेर अन्त्य हुन्छ, विशेष गरी ‘ब्याड टूर’ समयतिर । एक बायोग्राफिकल म्युजिकल ड्रामा फिल्मलाई एन्टोनियो फुकोले निर्देशन गरेका हुन् र मुख्य भूमिकामा माइकलका भतिजा जाफर ज्याक्सन देखिएका छन् ।

परालको आगो फ्राइडे रिलिज
‘परालको आगो’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर : अहिले पनि सान्दर्भिक परिवार प्रेमको कथा

‘परालको आगो’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर : अहिले पनि सान्दर्भिक परिवार प्रेमको कथा
‘परालको आगो’ को गीत ‘सुख दुःख जिन्दगानी’ सार्वजनिक

‘परालको आगो’ को गीत ‘सुख दुःख जिन्दगानी’ सार्वजनिक
प्रकाश सपुत, सुहाना थापा अभिनित ‘उडि जाऊँ भने म पंक्षी होइन’ लाई लोभलाग्दो भ्यूज

प्रकाश सपुत, सुहाना थापा अभिनित ‘उडि जाऊँ भने म पंक्षी होइन’ लाई लोभलाग्दो भ्यूज
उडी जाऊँ भने म पंक्षी होइन : ४ दशकपछि अरुणा लामाको गीतलाई नयाँ जीवन

उडी जाऊँ भने म पंक्षी होइन : ४ दशकपछि अरुणा लामाको गीतलाई नयाँ जीवन
‘परालको आगो’ को टिजर : अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक महिला पीडाको कथा

‘परालको आगो’ को टिजर : अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक महिला पीडाको कथा
‘परालको आगो’ अमेरिका र क्यानडामा प्रदर्शनमा आउने

‘परालको आगो’ अमेरिका र क्यानडामा प्रदर्शनमा आउने

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली
त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?
सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

